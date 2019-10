JOKER OBARA REKORDE NA DOMAĆIM KINO BLAGAJNAMA: Pogledalo ga preko 85.000 gledatelja, a zaradio više od 3 milijuna kn

Joker je nakon prvog tjedna prikazivanja ostvario treće najbolje otvaranje svih vremena u Hrvatskoj

Film Joker, čiju režiju, scenarij i produkciju potpisuje za nagradu Oscar nominirani Todd Phillips, je već nakon prvih nekoliko dana prikazivanja u Hrvatskoj potvrdio svoj zvjezdani status i brojkom. Naime, u Hrvatskoj je nakon prvog tjedna ostvario drugo najbolje kino otvaranje 2019. godine, odmah iza završnice najuspješnije Marvelove franšize, ali i treće najbolje otvaranje svih vremena u Hrvatskoj (odmah iza globalnih mega uspješnica Avengers: Endgame i Star Wars: The Force Awakens)!

Jokera je domaćim kinima do sada pogledalo preko 85.000 gledatelja sa zaradom od 3.070.734 kn. Ovo je ujedno i najbolje otvaranje studija Warner Bros., najbolje DC otvaranje svih vremena te ujedno i najbolje otvaranje Batman franšize u Hrvatskoj.

Izazvao brojne kontroverze

Joker je film koji je izazvao brojne kontroverze. Ovo nije Gotham niti Joker kakve poznajemo sa stranica ili ekrana. Posve drukčiji od stripovskih superherojskih uspješnica kakve smo navikli vidjeti od DC-ja i još više Marvela. Film je to o kojem se polemizira i piše danima u domaćim medijima. Veliki pretendent za nagradu Oscar, već nagrađen Zlatnim lavom i osmominutnim ovacijama na festivalu u Veneciji, zasigurno će i u narednim danima privlačiti publiku u kino dvorane.

Joker je originalni prikaz podrijetla ovog zloglasnog lika, priča o nemiru čovjeka na rubu koji je sve bliže ponoru. Phillipsov Arthur Fleck, kojeg nezaboravno utjelovljuje Joaquin Phoenix, je čovjek koji se bori da pronađe svoj put u Gothamovu slomljenom društvu. U želji da ga obasja bilo kakvo svjetlo, odluči se okušati kao stand-up komičar, no čini se kako je uvijek on predmet ismijavanja. Uhvaćen u cikličkom postojanju između apatije i okrutnosti i, u konačnici, izdaje, Arthur donosi jednu lošu odluku za drugom što dovodi do lančane reakcije eskalirajućih događaja u ovoj groznoj, alegorijskoj studiji karaktera.

Napisao ulogu samo za njega

Redatelj Phillips nije samo angažirao Joaquina Phoenixa za glavnu ulogu, već je napisao ulogu imajući baš njega na umu. Iako se u prošlosti opirao bilo kakvim žanrovskim projektima, glumac je bio zaintrigiran čim je pročitao scenarij.

Impresivnu glumačku postavu zaokružuju i oskarovac Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Brett Cullen, Glenn Fleshler, Bill Camp, Shea Whigham, Marc Maron, Douglas Hodge, Josh Pais i Leigh Gill. Todd Phillips režirao je film prema scenariju koji je napisao zajedno sa Scottom Silverom, na temelju DC-jevih likova. Produkciju filma potpisuju Phillips i za Oscara nominirani Bradley Cooper i njihova kompanija Joint Effort te za Oscara nominirana Emma Tillinger Koskoff.

Film je u distribuciji Blitz filma, a ulaznice su u prodaji na blagajnama kina ili online.

NET-hr je objavio recenziju Jokera koju možete pročitati OVDJE.