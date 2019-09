HRVATSKI KANDIDAT ZA OSCARA: ‘Mali’ Antonija Nuića odabran za našeg predstavnika

View this post on Instagram

Svečana premijera novog filma Antonija Nuića održana je 13. veljače u kinu Europa. Kako nam je bilo pogledajte na fotografijama, a film MALI možete pogledati u svim kinima! #antonionuic #franjodijak #vitodijak #bojannavojec #hrvojekečkeš #rakanrushaidat #filmmali #malijenas