HOLIVUDSKA VETERANKA SE VRAĆA NAKON 11 GODINA! Rasturila je u ‘neglamuroznoj’ ulozi; Smiješi li joj se još jedan kipić?

Nakon 11 godina stanke, glumačka diva Sophia Loren (86) vraća se na filmsko platno. Dobila je jednu od glavnih uloga u filmu svojega sina, redatelja Edoarda Pontija, pišu talijanski mediji. U Netflixovu filmu ‘The Life Ahead’ (Život je pred nama) Loren glumi gospođu Rosu, židovku koja je preživjela holokaust, a odlučila je brinuti o napuštenom dječaku, siročiću iz Senegala.

Film je snimljen po istoimenom romanu francuskog spisatelja Romaina Garyja “Madame Rosa” i njegova je druga adaptacija (prva je iz 1978. s francuskom glumicom Simone Signoret u glavnoj ulozi), premda njegovi tvorci tvrde da se ne radi o remakeu.

Premijera je održana u listopadu u Rimu, a film se odnedavno prikazuje i na Netflixu.

Sophia Loren has a new film, her first in 10 years. “I still get sent many scripts, but none spoke to me like ‘The Life Ahead’ did,” she says. https://t.co/ig2MvdpLgj

