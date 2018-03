FILMSKI STUDIO U VELIKOM ŠKRIPCU: Moraju dokazati da su duhovi stvarni ili platiti 900 milijuna dolara

Filmovi ‘Prizivanje’, ‘Prizivanje 2’ i ‘Annabelle’ požnjeli su veliki uspjeh kod publike, no mogli bi izgubiti sve što su zaradili u kinima.

Autor Gerald Brittle je 1980. napisao knjigu o paru ‘demonologa’, Edu i Lorraine Warren, o kojima su ova dva filma. Autor je s njima potpisao ugovor prema kojem samo on ima pravo raspolagati njihovim slučajem. No, par je kasnije sklopio zaseban ugovor sa studijom Warner Bros.

Autor sada tuži studio za 900 milijuna dolara, što je malo više nego što su zaradila filmovi. Studio se brani da filmovi nisu bazirani na njegovom radu već na ‘povijesnim činjenicama’. Kako bi to dokazali, studio će možda morati obaviti jedno od najvećih podviga u povijesti čovječanstva i dokazati da su duhovi, prokletstva i druge stvari kojima se film bavi stvarne tj. ‘povijesne činjenice’.

Naravno, druga opcija je da se nagode ili izvuku na neku drugu pravnu kvaku, ali kako stvari za sada stoje, čini se da je pred njima težak posao: