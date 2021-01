FILM O ŽENI KOJA JE IZGUBILA SVE U VELIKOJ KRIZI PROGLAŠEN JE NAJBOLJIM U 2020.: ‘Nomadland’ je pobrao sve lovorike

Nagrada za najboljeg glumca po mišljenju Udruge pripala je Britancu Delroyu Lindu

Prestižna američka Nacionalna udruga filmskih kritičara proglasila je dramu “Nomadland” redateljice Chloe Zhao najboljim filmom 2020. godine, tvitala je udruga u subotu.

Udrugu je 1966. osnovao Joe Morgenstern, sjedište joj je u New Yorku, a čini je više od 60 najboljih filmskih kritičara iz raznih američkih listova i časopisa, među kojima su The New Yorker, The Los Angeles Times, The New York Times, The Wall Street Journal, The Christian Science Monitor i NPR.

“Nomadland” je, po izboru NSFC-a osvojio nagradu za najbolju režiju, koju potpisuje Chloe Zhao te za najbolju glavnu žensku ulogu, koja je pripala Frances McDormand.

Maria Bakalova najbolja sporedna glumica

Šezdesettrogodišnja McDormand glumi ženu koja gubi sve u velikoj krizi 2008., spakira stvari u svoj automobil i odlučuje živjeti nomadskim životom, vozeći se američkim zapadom nakon ekonomskog sloma maloga grada.

Nagrada za najboljeg glumca po mišljenju Udruge pripala je Britancu Delroyu Lindu (68), koji glumi vijetnamskog veterana u ratnoj drami Spikea Leeja “Da 5 Bloods”.

Bugarska glumica Maria Bakalova (24) osvojila je nagradu za najbolju sporednu ulogu u nastavku filma “Borat” Sache Barona Cohena, a nagrada za najbolju mušku sporednu ulogu pripala je 73-godišnjem američkom glumcu Paulu Raciju za ulogu u drami “Sound of Metal”.

Dokumentarni film “Collective” Rumunja Alexandera Nanaua o strašnom požaru koji je izbio 2015. godine u noćnome klubu u Bukureštu, pri čemu su smrtno stradali deseci ljudi, Nacionalna udruga filmskih kritičara proglasila je najboljim stranim filmom u 2020.