DODIJELJENE NAGRADE BAFTA: 1917 je najbolji film, Sam Mendes nagrađen za najbolju režiju a Joaquin Phoenix pomeo konkurenciju

Nagradu Bafta za najbolji film dobio je povijesni film ‘1917’, a Sam Mendes za najbolju režiju

Povijesni film “1917”, dobio je britansku nagradu Bafta za najbolji film i najbolju režiju, a među glumcima u nedjelju navečer na 73. po redu svečanosti britanskim filmskim nagradama ovjenčani su Rene Zellweger i Joaquin Phoenix.

Film “1917” koji prati put britanskih vojnika u Prvom svjetskom ratu osvojio je Baftu za najbolji film, a redatelj Sam Mendes za najbolju režiju. Priča o Prvom svjetskom ratu već je osvojila dvije nagrade Golden Globes i nominirana je za Oskare.

Jaka konkurencija

Redatelj Sam Mendes tako je pobijedio u jakoj konkurenciji Martina Scorsesea za film “Irac” (The Irishman), Todda Philippsa koji je bio nominiran za film “Joker”, Quentina Tarantina koji se natjecao filmom “Bilo jednom u Hollywoodu” (Once Upon a Time… in Hollywood) te Bong Joon-Hoa koji je bio nomiran filmom “Parazit”.

Američka glumica Renée Zellweger dobila je nagradu Bafta za najbolju glumicu za svoju interpretaciju legendarne holivudske zvijezde Judy Garland u biografskom filmu “Judy”.

Za tu ulogu je Zellweger (50), već osvojila nominaciju za Oskar i ubrala je svoj Golden Globe. Za Baftu su se natjecale i Jessie Buckley u filmu “Divlja ruža” (Wild Rose), Scarlett Johansson (“Priča o braku” (Marriage Story”), Saoirse Ronan (“Kćeri doktora Marcha”) te Charlize Theron (“Skandal”).

Phoenix pomeo konkurenciju

Američki glumac Joaquin Phoenix osvojio je Baftu za najboljeg glumca za svoju interpretaciju u filmu “Joker”. Taj 45-godišnji američki glumac također će se natjecati za Oskara u ulozi Jokera, a osvjanjem Bafte pomeo je konkurenciju: Leonarda Di Caprija u ulozi (“Once Upon a Time… In Hollywood”), Adama Drivera (“Marriage Story”), Jonathana Prycea (“Joker”) i Tarona Egertona (“Rocketman”).