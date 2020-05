BRZI I ŽESTOKI U DRIVE-IN KINU: Novo iskustvo za ljubitelje brzine i filmova

Od danas svake večeri po jedna filmska predstava u prvom Drive-In Kinu s dva ekrana na Istočnom parkiralištu Zagrebačkog velesajma.

Limeni ljubimac, draga osoba na sjedalu do, vrhunski blockbuster na velikom ekranu – zvuči kao idila! Nakon rasprodane premijerne večeri u četvrtak 14.4., tu će idilu imati priliku doživjeti posjetitelji Drive-In Kina i to već u petak 15.4., kada je na repertoaru projekcija Brzi i Žestoki: Hobbs & Shaw.

Danas, 19 godina nakon originalnog filma, Brzi i žestoki su jedna od najprepoznatljivijih filmskih franšiza u svijetu, s devet snimljenih filmova, desetim u produkciji i prvim od tri najavljenih spin off filmova u franšizi. Osim adrenalinskih vožnji i garantiranog akcijskog užitka, Brzi i žestoki predstavili su čitavu plejadu interesantnih likova, a u ovom filmu to su Hobbs (Dwayne Johnson aka The Rock) i Shaw (Jason Statham), u neočekivanom savezništvu protiv kibernetički ojačanog negativca koji prijeti budućnosti čitavog čovječanstva (Idris Elba).

Drive-In Kino će tijekom osam dana na Istočnom parkiralištu Zagrebačkog velesajma svim posjetiteljima pružiti nezaboravno filmsko iskustvo. Osim Brzih i Žestokih, gledat ćemo atraktivne blockbustere poput Yesterday, Prvi čovjek, Prevarantice, The Shiny Shrimps, Emma i Smrtonosni strojevi.

Prihod će biti doniran bolnici

Filmovi će se prikazivati na dva 15-metarska ekrana, a zvuk filma posjetitelji će moći pratiti putem svojih radijskih aparata u automobilu koji će biti prilagođen privremenoj radijskoj frekvenciji 95,5 FM. Za vrijeme projekcije posjetitelji će se moći okrijepiti i osvježiti grickalicama i pićima iz poklon paketa koji će svaki od njih dobiti pri ulasku u prostor kina.

Cijena ulaznice za dvije osobe iznosi 100 kuna i uključuje poklon paket s osvježavajućim pićem i grickalicama. Prihod od ulaznica ovog osmodnevnog eventa bit će doniran Kliničkoj bolnici Sestara milosrdnica u Zagrebu.

