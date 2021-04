EKSPLOZIJA STRASTI, LJUBAVI I TRAGEDIJE NIKOGA NEĆE OSTAVITI RAVNODUŠNIM: Ova će vas serija prikovati za male ekrane

Popularna turska TV serija Iffet donosi šokantne obiteljske i ljubavne intrige koje će vas prikovati za male ekrane

Upoznajemo Iffet, skromnu djevojku očaravajuće ljepote koja s ocem i mlađom sestrom živi u siromašnoj četvrti Istanbula. Iffet sanjari o vjenčanju s naočitim i temperamentnim mladićem Cemilom, no njezin strogi i nepopustljivi otac brani im da se viđaju. Nakon još jednog sukoba s ocem, Iffet počinje raditi kao spremačica u raskošnoj vili bogatog poduzetnika Alija İhsana. Ubrzo su uslijedili šokantni događaji koji će do temelja uzdrmati Iffet i odrediti njezin daljnji životni put.

Na vjenčanju njezine najbolje prijateljice Sarpale, Cemil napadne Iffet i siluje je. Razočarana i povrijeđena, Iffet prekida vezu. Slijede teški dani za Iffet, koja se, nakon što ju je Cemil napao, našla u bolnom emotivnom vrtlogu. Cemil želi da mu ona oprosti i djelomično pod pritiskom prijatelja, nudi joj brak. Zaljubljena Iffet popušta i pristaje na vjenčanje, no situacija se opet ne odvija kako se ona nadala. Cemil je u međuvremenu upao u poslovne i novčane probleme i vjenčanje s Iffet ponovno mu predstavlja preveliki pritisak.

Kada Iffet sazna da je trudna i podijeli sretnu vijest s Cemilom, koji glumi radost, no zapravo samo želi pobjeći od svega što ga je snašlo. Izlaz iz katastrofalne financijske situacije nudi njegov bivši šef Salih, koji želi da Cemil oženi njegovu kćer i Iffetinu prijateljicu Betul. Pomažu Cemilu da stane na noge i predlažu da preuzme Salihov posao, a zauzvrat Cemil pristaje na brak s Betul, dok Iffet ponovno ostaje sama, ovoga puta s djetetom na putu.

Kontroverzne reakcije publike

Istovremeno, Iffetin otac saznaje za njezinu trudnoću i bijesan, fizički nasrće prvo na svoju mlađu kćer Nirmal, a zatim i na Iffet, koju potom izbacuje iz kuće. Sve to vidi Iffetin šef Ali koji se umiješa u mučnu scenu između oca i kćeri, spašava Iffet i odvodi je u bolnicu. Nakon niza tragičnih događaja, Iffet je potpuno slomljena, a utočište joj pruža Ali, nudeći nesretnoj djevojci brak. No i Cemil i Iffet oboje će ubrzo shvatiti kako brak i život bez ljubavi nije ishod na kakav mogu i žele pristati.

U svakom slučaju, tvorci ove serije odlučili su izbjeći dobro uhodani princip sretnog završetka i gledateljima na pomalo surov način ponudili uvid u širok spektar ljudskih stanja i emocija, te prikazali kako neki emotivni nagoni mogu razorno utjecati na sve uključene. Serija je potaknula kontroverzne reakcije, prvenstveno zbog načina na koji portretira obiteljsko nasilje, žene i odnos prema ženama, poglavito u djelu zapleta same priče. Pa ipak, to nije utjecalo na popularnost same serije. Zbog niza preokreta, dramatičnih i strastvenih odnosa između likova i potpuno neočekivanog završetka, serija Iffet je privukla mnoštvo gledatelja koji su iz epizode u epizodu napeto pratili tijek zbivanja.

Ljubav na setu serije

Prekrasnu glumicu Deniz Çakır mnogi u Hrvatskoj pamte iz serije Kad lišće pada u ulozi Ferhunde, te iz vrlo popularne serije Sulejman Veličanstveni u kojoj je tumačila ulogu sultanije Šah. Između nje i glavnog glumca İbrahima Çelikkola koji u seriji tumači Cemila planula je ljubav na samom početku snimanja serije Iffet, a njihova veza potrajala je sve do 2013. godine.

Prema pisanju turskih tabloida, ljubavi je došao kraj nakon što je Deniz saznala za aferu između Ibrahima i turske glumice Sinem Kobal. No ni taj odnos nije potrajao. Čini se da je Ibrahim ljubavnu sreću tek nekoliko godina kasnije s arhitekticom Mihre Mutlu, a par je svoj odnos okrunio brakom 2017. godine.

Serija Iffet sastoji se od ukupno 40 epizoda i snimljene su dvije sezone, a prikazivala se gledateljima u dvadesetak zemalja diljem svijeta.