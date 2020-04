DARKO LAZIĆ OTKRIO KAKO JE SEKSOM IZGUBIO 20 KILOGRAMA: ‘Volim perverzije, zaručnica i ja to radimo tri puta dnevno’

Darko tvrdi kako unatoč tome što ima veliki seksualni apetit, nije nevjeran svojoj zaručnici

Srpski pjevač Darko Lazić tvrdi da je perverzan, pa često posjećuje sex shopove i kupuje igračke koje koristi u krevetu. Kaže da voli eksperimentirati te da je nedavno kupio zanimljivo pomagalo koje je odmah isprobao sa svojom zaručnicom Marinom, piše Express tabloid.

“Išao sam u sex shop i kupio ljuljačku koja visi s plafona. Ona služi za vođenje ljubavi. A seks je odličan i za gubljenje kilograma. Skinuo sam već više od 20 i ne planiram se tu zaustaviti. Volim perverzije. Ne nešto bolesno, samo ono što je u granicama normale. Ne krijem da mi je seks vrlo bitan, pa koristim svaku priliku da vodim ljubav sa svojom partnericom. Imam seks tri puta dnevno”, kazao je.

Darko tvrdi kako unatoč tome što ima veliki seksualni apetit, nije nevjeran.

Marina nije ljubomorna

“Nisam nevjeran, a i zašto bih bio kada mi ona pruža sve što mi je potrebno. Zaista imam anđela pored sebe. Marina je divna osoba i odlična majka našem djetetu. Kao i u svakom odnosu, i nama se dogodi da se ponekad posvađamo, ali je riječ o takvim sitnicama da nisu vrijedne spomena. To su slatke svađe koje se još slađe završe”, otkrio je.

Lazić je priznao da zna biti ljubomoran kada drugi muškarci gledaju njegovu zaručnicu.

“Jesam, ali u granicama normale. Vidjeli ste kakvu ženu imam pored sebe. Ali nikada nisam napravio neku ljubomornu scenu. Za razliku od mene, Marina nije ljubomorna, naprotiv, ona je baš kul. Ne gleda moj Instagram, ali ni ja njezin. Siguran sam da joj neki muškarci pišu, ali to mi imponira jer sam svjestan da imam prelijepu ženu. Znam da mi je do sada bila vjerna, kao i ja njoj.

‘Bivša me je varala’

Saznao sam da je jedna moja bivša imala drugog u vrijeme dok smo bili zajedno. To me je zaboljelo. Osjećao sam se kao go*no. U tim teškim trenucima nisam pribjegao alkoholu, jer me piće ne bi nikuda odvelo, niti riješilo moj problem. Sabrao sam se, shvatio da ja nisam to zaslužio jer sam joj sve u životu pružio i činio samo dobre stvari za nju. Ne bih više pričao o tome, niti želim otkriti o kome se radi”, ispričao je.

Lazić kaže kako do sada nije snimao svoje intimne odnose.

“To je sve prošlost, a ja se neću vraćati unazad. Živim u sadašnjosti i uživam. Nisam snimao intimne odnose, tako da ne vjerujem da će to biti ikada objavljeno i vidjeti se. Šta i da jesam? Treba da se vidi i da se nauči”, rekao je.