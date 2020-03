DAMIR KEDŽO OTKRIO ŠTO ZAPRAVO ZNAČI NJEGOVA PJESMA: Tu užasnu muku gotovo da nema tko nije prošao

Glasalo je pet ocjenjivačkih sudova smještenih u HRT-ovim centrima (Split, Rijeka, Osijek i Čakovec/ Varaždin) i u Zagrebu. Glasanje žirija u zbroju donijelo je 16 bodova Miji Negovetić i pjesmi ‘When it Comes to You’, 15 bodova pjesmi Damira Kedže ‘Divlji vjetre’, te 14 bodova Indirinoj ‘You Will Never Break My Heart’

“Već sutra sjedamo svi za stol, složit ćemo svoje male glave i nadam se, napraviti jedan zbilja dostojan nastup”, rekao je Damir Kedžo, pobjednik Dore 2020. u svom prvom obraćanju javnosti na konferenciji za novinare u Opatiji netom nakon pobjede na Dori.

On će s pjesmom ‘Divlji vjetre’ predstavljati Hrvatsku na ovogodišnjem Izboru za pjesmu Eurovizije u svibnju u Roterdamu u Nizozemskoj. Pobijedio je zbrojem glasova stručnoga žirija te gledatelja i slušatelja Hrvatske radiotelevizije dodijeljeno mu je najviše (16) bodova, a u konkurenciji je bilo ukupno 16 pjesama.

U svom prvom obraćanju također je rekao kako se on i njegov tim nisu pripremali za pobjedu u smislu odlaska na Eurosong, već su se prvenstveno željeli posvetiti Dori i napraviti najbolji mogući nastup s kojim mogu biti zadovoljni. “Kada sam sišao sa stagea rekao sam, ovo je stvarno bilo dobro, iza ovog mogu stajati”, rekao je pobjednik ovogodišnje Dore.

Pjesma se bavi ponašanjem koje danas zovemo ‘ghosting’

Odgovarajući na pitanja domaćih i stranih novinara, Kedžo je govorio o svoj pjesmi, dodavši kako ona opisuje odnos s nekim tko je neuhvatljiv. “Svi u životu imamo iskustva s nekim tko naprosto nestane, tko vas ostavi bez očitog razloga. Pjesma se, dakle, bavi upravo tim emocijama s kojima se suočavamo kada odnosu dođe kraj, kada ste sami u toj situaciji”, dodao je.

Statuu Dore, rad umjetnika Ivice Propadala, uručio mu je Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Kazimir Bačić.

“Čestitam pobjedniku i želim mu puno sreće u nastupu u Roterdamu. Naša cijela ekipa Hrvatske radiotelevizije pratit će sve aktivnosti koje su predviđene na tom natjecanju na najbolji mogući način i davati maksimalnu podršku našem pobjedniku, i želim da lijepo predstavljate Hrvatsku”, rekao je Glavni ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić tijekom pobjedničke konferencije za novinare u Opatiji.

Urednik: Mislim da je sve vrhunski napravljeno

Urednik projekta Dore 2020. Tomislav Štengl zahvalio je cijeloj HRT-ovoj ekipi koja je radila na ovom velikom projektu javnog medijskog servisa. “Zahvaljujem svima koji su proteklih tjedan dana bili ovdje, radili naporno kako bismo sve ovo realizirali i mislim da je sve bilo vrhunski napravljeno”, istaknuo je Štengl.

Izvođači koji su se borili za put u Nizozemsku bili su Elis Lovrić, Bojan Jambrošić, Edi Abazi, Zdenka Kovačiček, Alen Vitasović & Božidarka-Matija Čerina, Đana, Aklea Neon, Nikola Marjanović, Lorenzo feat Dino Purić & Reper iz sobe, Marin Jurić-Čivro, Lorena Bućan, Indira, Jure Brkljača, Colonia, Mia Negovetić i Damir Kedžo.

Pobjednik i Mia imali jednak broj bodova

Glasalo je pet ocjenjivačkih sudova smještenih u HRT-ovim centrima (Split, Rijeka, Osijek i Čakovec/ Varaždin) i u Zagrebu. Glasanje žirija u zbroju donijelo je 16 bodova Miji Negovetić i pjesmi When it Comes to You, 15 bodova pjesmi Damira Kedže Divlji vjetre, te 14 bodova Indirinoj You Will Never Break My Heart.

Ukupni glasovi publike donijeli su pak 16 bodova pjesmi Divlji vjetre, 15 bodova pjesmi When it Comes to You, te 14 bodova pjesmi You Will Never Break My Heart.