Nostalgična objava oduševila je fanove 40-godišnje reality zvijezde te je u nekoliko sati skupila preko 3,2 milijuna lajkova

Kim Kardashian oduševila je svoju vojsku obožavatelja posljednjom objavom na Instagramu. Začudo, ovoga se puta ne radi o golišavoj fotki, već o fotki iz njenih tinejdžerskih dana na kojoj je neprepoznatljiva.

“16-godišnja KK”, napisala je 40-godišnja reality zvijezda u opisu. Na fotografiji se sunča, dio kose je zavezala, a na licu nema ni trunke šminke.

KIM KARDASHIAN GRCA U SUZAMA U NAJAVI ZADNJE SEZONE SVOG REALITYJA: ‘Osjećam se kao je*ena luzerica’

Fanove je razveselila još jedna Kimina nostalgična objava koja je u nekoliko sati skupila preko 3,2 milijuna lajkova.

“Lijepa nekad, lijepa sad”, “Oduvijek prekrasna”, “Wow, te usne”, “Vanserijska ljepotica”, pisali su joj pratitelji u komentarima.

KIM KARDASHIAN SE SLOMILA ZBOG SILNIH UVREDA: ‘Plakala sam svaki dan zbog onoga što se događalo s mojim tijelom’

Inače, jučer je izašla najava za 20., ujedno i posljednju sezonu realityja ‘Keeping Up With the Kardashians’ u kojoj vidimo kako Kim plače. “Osjećam se kao je*ena luzerica”, kazala je uplakana Kardashianka u videu dok je okružena najbližim članovima obitelji, a na ruci joj je još uvijek vjenčani prsten.

Kim je 19. veljače podnijela dokumente za razvod od repera Kanyea Westa pa se pretpostavlja da je progovorila o bračnim problemima.