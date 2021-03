ČOVJEK IZ KRALJIČINE SJENE: Već je imao ružnih rasističkih ispada pa su i sada svi najprije pomislili na njega…

Zbog niza ranijih rasističkih izjava, javnost je najprije pomislila upravo na princa Philipa kada je Meghan Markle u intervjuu Oprah Winfrey izjavila kako je netko iz kraljevske obitelji postavio pitanje koje će boje kože biti njezino i Harryjevo dijete

Princ Philip, vojvoda od Edinburgha i suprug kraljice Elizabete II. u lipnju će, ako poživi, imati 100 godina. Philip je sin grčkog princa Andrije i danske princeze Alise od Battenberga. Kada se 1947. godine naočiti princ oženio princezom Elizabetom, budućom kraljicom, odrekao se prava na prijestolja Grčke i Danske, a s grčkog je pravoslavlja prešao na anglikanstvo.

Do Elizabetinog ustoličenja 1952. godine nastavio je službu u britanskoj Kraljevskoj mornarici u čijim se redovima borio i u Drugom svjetskom ratu. Obitelj mu je, inače, bila opterećena hipotekom suradnika nacista. S Elizabetom je prije njezinog ustoličenja već imao dvoje djece, Charlesa i Annu, a kasnije su dobili još dva sina, Andrewa i Edwarda.

Najčešće ju je varao s konobaricama

S Elizabetom je u braku već 74 godine, a nedavno joj je, kako su dočuli neki mediji, u bolesničkoj postelji priznao da ju je prevario. I to nekoliko puta. Među ostalima i s plemkinjom Penny Romsey, koja je od njega mlađa 30 godina. Tabloidi tvrde da je često varao Elizabetu i da je to najviše volio činiti s anonimnim ženama, najčešće konobaricama. Iako ga je pratio glas preljubnika, bez grižnje savjesti oštro je spočitavao sinu Charlesu i princezi Diani njihove izvanbračne veze.

Ingrid Seward u knjizi “Otkriveni princ Philip” tvrdi da su Philip i Elizabeta tijekom sedam desetljeća braka imali nekoliko većih bračnih kriza. Najveća je navodno bila 1954. tijekom posjeta kraljevskog para Australiji. Elizabeta je tada u napadu bijesa, Philipa gađala cipelama i teniskim reketima, a sve je to snimila i filmska ekipa koja je snimala dokumentarac o njima.

Visoki, plavokosi Philip od mladosti je slovio za velikog zavodnika, a takav je privukao i pet godina mlađu Elizabetu koja se s njim počela dopisivati kada joj je bilo 13 godina. Njihovo vjenčanje 1947. godine bilo je prvo u kraljevskoj obitelji koje je prenosila televizija.

Kraljičin muž bio je ‘kralj gafova’

Osim izvanbračnih avantura, Philip je pažnju medija najviše privlačio svojim skandaloznim, nerijetko rasističkim izjavama. Kada je jednom zgodom ispraćao skupinu britanskih studenata u Kinu, rekao im je da ondje ne ostanu predugo jer bi “mogli postali kosooki”. Kineza se dokačio i 1986. na sastanku organizacije World Wildfire Fund rekavši: “Ako ima četiri noge i nije stolica, ako ima dva krila i leti, a nije avion, ako pliva, a nije podmornica – Kinezi će pojesti.” Za jednu inovaciju na nekoj tehnološkoj izložbi kazao je da “izgleda toliko loše kao da ju je sastavljao Indijac”. U Australiji 2002. godine skupinu tamošnjih domorodaca upitao je gađaju li se još uvijek kopljima. A jednog engleskog studenta na Papui Novoj Gvineji upitao je: “Uspjeli ste da vas ne pojedu?”.

Nije se libio ni neukusnih komentara na račun izgleda pa je nekom dječaku, koji je rekao da želi postati astronaut, kazao da je “predebeo za to”, dok je drugome dobacio da “izgleda nezdravo, kao da se fiksa heroinom”. Zbog svojih neukusnih opaski, kraljičin suprug je nazvan “kraljem gafova”. Ne čudi što su mnogi odahnuli kada je 2017. godine najavio da se posve povlači iz javnosti.

Imao je niz rasističkih izjava, ali ova nije njegova

Sredinom veljače princ Philip završio je u bolnici, gdje je u međuvremenu podvrgnut operaciji srca. Ondje se još uvijek nalazi pa, uzimajući u obzir njegovu dob, mnogi brinu za njegovo stanje. Zabrinula se i Meghan Markle koja je u kontroverznom intervjuu kod Oprah Winfrey kazala kako je nazvala kraljicu i pitala je za princa Philipa.

“Nazvala sam je samo da čujem kako je on. Ne moramo se svaki puta pitati je li to prikladno”, kazala je Meghan.

Zbog niza ranijih gafova i izjava s rasističkim prizvukom, javnost je najprije pomislila upravo na princa Philipa kada je Meghan u spomenutom intervjuu izjavila kako je netko iz kraljevske obitelji postavio pitanje koje će boje kože biti njezino i Harryjevo dijete, aludirajući na to što je ona mulatkinja. Meghan nije htjela reći tko je to rekao, ali samog je Philipa “opravdala” kraljica Elizabeta kada je, reagirajući na intervju, poručila da to sigurno nisu rekli ni ona ni njezin suprug.

