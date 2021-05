CIPAR, ALBANIJA, MALTA I MOLDAVIJA PREDMET SPRDNJE NA TVITERU: Vidite li zašto? Nije teško zaključiti

Spektakularne nastupe na završnoj večeri Eurosonga pratile su manje spektakularne, ali vrlo zajedljive opaske na društvenim mrežama na račun nekih izvođača. Na meti šaljivdžija bile su, recimo, srebrne haljinice… (ili samo jedna?) predstavnica Cipra, Malte, Albanije i Moldavije. Njih četiri ili su unaprijed dogovorile isti dress code ili su u backstageu razmijenile haljinice. Ili im se sve to slučajno zalomilo…

“Jesu li Cipar, Albanija, Malta i Moldavija izmijenile haljine u backstageu”, zapitao se jedan tviteraš.

Na meti su bile i predstavnice Srbije, Hurtricane. Netko se na Twitteru zabrinuto zapitao neće li im ventilator za kosu odnijeti botoks iz lica, a drugi je napisao: “Sklanjajte se, dolai uragan snage s plesnim pokretima koji mogu izazvati strukturna oštećenja.”

Take shelter, Serbia’s Hurricane are incoming with force 9 hairography and some dance moves that may cause structural damage. #Eurovision #OpenUp #Serbia https://t.co/KBIqkvCbnn

