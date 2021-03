CARDI B BRUTALNO ISTROLALA KONZERVATIVKU KOJOJ SE NIJE SVIDIO NJEN SEKSI NASTUP: Objavila gole fotke Melanije; ‘Ona je moj idol’

Reperica je zahvalila aktivistkinji i političkoj komentatorici na kritiziranju nastupa jer joj je time samo podigla gledanost i zaradu

Iako je pjesma ‘WAP’ koju izvode Cardi B i Megan Thee Stallion iznimno popularna od njenog izlaska prošlog kolovoza, tek sad je razljutila neke američke konzervativce. Radi se o pjesmi s eksplicitnim stihovima koju prati seksi spot, a dosad je na YouTubeu pregledan gotovo 370 milijuna puta.

Vrući nastup reperica na dodjeli Grammyja koja se održala u nedjelju razbjesnio je aktivistkinju i konzervativnu političku komentatoricu Candace Owens.

“Ovo je spektakl? Praktički smo gledali simulaciju lezbijskog seksa na televiziji, a to se smatra feminizmom. To bi trebalo biti kultno, napredno, progresivno. Meni sve to izgleda kao da se ne radi o pitanju ljevice ili desnice. Ne radi se o političkom pitanju. Ovo je napad na američke vrijednosti, američku tradiciju, a to što aktivno pokušavate navesti djecu da streme k takvim stvarima je groteskno”, napisala je na Twitteru i dodala: “U Americi slavimo perverznost”.

I don’t work for Fox News, Belcalis, nor do I take issue with you having success.

I take issue with you being used to encourage young women to strip themselves of dignity.

Men typically treat women how they treat themselves.

You know that. https://t.co/1BZQOVTR6t — Candace Owens (@RealCandaceO) March 16, 2021

Nije trebala dugo čekati na odgovor reperice Cardi B koja je poznata po tome da nema dlake na jeziku. Zahvalila je Owens što joj je povećala gledanost na YouTubeu, što joj u konačnici podiže i zaradu.

Melaniju nazvala porno zvijezdom

Konzervativna komentatorica joj je odgovorila da ju iskorištavaju kako bi potaknuli djevojke da se liše svog dostojanstva. “Muškarci obično tretiraju žene onako kako tretiraju sebe”, dodala je.

Cardi B je onda otišla korak dalje i iskoristila primjer bivše američke prve dame Melanije Trump kako bi poduprla svoje stajalište. “Ne, Candy, muškarci tretiraju žene onako kako im žena dopusti da ju tretiraju. Pogledaj samo Melaniju, bila je porno zvijezda, no nije dopustila Trumpu da ju tretira kao takvu ili da ju ponižava zbog njene prošlosti, već ju je učinio prvom damom i majkom svog djeteta”, napisala je reperica uz fotku polugole Melanije.

Owens ju je potom pitala zašto je opsjednuta Trumpovom obitelji.

“Opsjednuta sam. Ona je moj idol. Pokazala mi je da mogu biti gola i izvoditi ‘WAP’ i još uvijek biti prva dama jednoga dana. Čekaj, samo bjelkinje mogu biti gole i pokazivati svoju seksualnost i napredovati u svojim 30-ima, a ja ne mogu? Wow, Amerika je tako nepoštena. A mislila sam da je ovo zemlja slobodnih”, zaključila je sarkastično.

I’m obsessed she’s my idol 😍 She showed me I can be naked perform wap and still be a First Lady one day ! ….wait so only White women can be naked and show their sexuality and evolve in their 30s but I can’t ? Wow America is soo unfair .To think this was the land of the free. https://t.co/f36x5a7H3H — iamcardib (@iamcardib) March 16, 2021