BUJNA ANĐELA OTKRILA DA JE S DINAMOVCEM PREKINULA ZBOG TALIJANSKOG NOGOMETAŠA: ‘Povrijedio ga je video, svađali smo se’

Atraktivna Sinjanka uvjerena je da je netko namjerno plasirao njen video s kontroverznim nogometašem kako bi joj napakostio

Anđela Šimac, 25-godišnja manekenka i donedavna djevojka Dinamovca Lirima Kastratija, za 24sata potvrdila je ono što se već neko vrijeme šuška – da je bila u vezi s kontroverznim talijanskim nogometašem Marijom Balotellijem.

Naime, društvenim mrežama kruži intimni video koji je snimila manekenka. Dok je ona suznih očiju, Balotelli okrenutih leđa i nezainteresirano igra PlayStation.

U razgovoru za 24sata otkrila je da su se upoznali preko zajedničkog prijatelja u Monte Carlu prije pet godina. Prvo su bili prijatelji, a prije dvije godine su kratko bili u vezi.

“Na tom videu Mario mi je našao poruke koje sam slala prijateljicama. Eksplozivan je i ljubomoran pa se naljutio i posvađali smo se. Reagira tako da se makne od problema pa je igrao PlayStation”, objasnila je Anđela i dodala da je s nogometašem ostala u prijateljskim odnosima.

No, video koji je nastao prije dvije godine došao je i do njezinog dečka, Dinamovog nogometaša Lirima Kastratija s kojim je u vezi oko godinu dana.

“Lirim zna za vezu s Balotellijem, ali povrijedio ga je video. Posvađali smo se i prekinuli”, otkrila je manekenka koja je uvjerena da je netko namjerno plasirao video kako bi napakostio njihovoj vezi. Zbog toga su izbrisali i zajedničke fotografije s Instagrama.

Dodala je da će se udati za Lirima i da zna da će između njih sve biti u redu, no ne želi da on upadne u probleme zbog nje. Unatoč svemu, i dalje žive na istoj adresi.

S Balotellijem prekinula zbog obitelji

Atraktivna Anđela osvrnula se i na vezu s kontroverznim talijanskim nogometašem.

“Moram i njega obraniti. On je divna osoba. Ne sramim se ničega. Glupo mi je da se pišu rasistički komentari o Mariju. On mi je puno pomogao psihički. Koliko je lud, toliko je dobar. Napravio me boljom osobom. Rekao mi je da sam kao djevojčica, ali da moram biti žena”, rekla je za 24sata.

Otkrila je i da je s njim prekinula zbog svoje obitelji koja nikako nije odobravala njihovu vezu.

Tvrdi da nije povećavala stražnjicu

Osvrnula se i na napise o njenoj stražnjici, odnosno glasinama da ju je povećala kod kirurga. Iako je na Instagramu otkrila da su za njezine obline zaslužni zdrav život i trening s privatnim trenerom, mnogi nisu uvjereni.

“Imam prirodnu guzu. Još dok sam bila u školi govorili su da sam izvadila rebra jer imam uzak struk, ali meni to ništa ne smeta”, rekla je 25-godišnja Anđela.