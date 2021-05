Zajednička pjesma zove se ‘Stop’

Dvije naše poznate pjevačice Lidija Bačić i Žanamari Perčić snimile su duet, pjesmu “Stop”.

Pjesmu će službeno predstaviti ovog ljeta na CMC festivalu u Vodicama, a možete ju poslušati ovdje:

Autor teksta je Fayo, a Siniša Reljić Simba napisao je glazbu za ovu pjesmu.

“Vrlo rijetko se u Hrvatskoj spoje dvije pjevačice, zato smo mi tu draga Žanamari”, napisala je Lidija na Instagramu i dodala “Bombastična pjesma i duet”. Najavila je i kako nas uskoro čeka video premijera.

Tekst pjesme:

S tobom sve uvijek je fatalno

I privlačimo se svaki put kao magneti

Kažeš da me cijelu obožavaš

Dok pričam ti me ljubiš u vrat

I vrijeme s tobom leti

Stižem kad ne treba

Tu pod svjetlima Zagreba

Kad maziš me ja tonem u noć

Pakleno vruće

Možda je ovo raj

Možda ipak je ovo kraj

Al’ da ovu ljubav stavim na OFF

To nije moguće

Stop stop

Molim te stop

Puno ljubavi lako ubija

Stop stop

Kažem ti stop

Kako ćemo sve dalje ti i ja

I možda sam luda

Što sva ona čuda

Sve bajke iz djetinjstva

Čuvam u sebi

I možda sam luda

Što sva ona čuda

O kojim sam maštala

Vidim u tebi

S tobom sve uvijek je nestvarno

Pomiješaju mi se svaki put i san i java

Ostajemo budni do svitanja

Oporavak je danima dug

Samo mi treba kava

Stižem kad ne treba

Tu pod svjetlima Zagreba…

Odaberi temu koju želiš pratiti

Što reći, jedva čekamo i vidjeti ovaj bombastični duo u akciji, na pozornici.