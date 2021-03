BOMBASTIČAN ISTUP OCA MEGHAN MARKLE: ‘Svi griješimo, ali barem nisam plesao gol i odijevao se kao Hitler, što je radio Harry…’

Thomas Markle je govorio o svom odnosu s kćeri i intervjuu kod Oprah Winfrey

Nakon intervjua Megan Markle i princa Harryja koji su dali Oprah Winfrey, reakcije ne prestaju. Sada se oglasio i Thomas Markle, otac Meghan Markle, koji je u utorak ujutro gostovao u emisiji “Good Morning Britain”.

Govorio je o svojoj kćeri i ovom intervjuu koji je pogledao. Meghan je u intervjuu kazala kako “nikad ne bi mogla povrijediti svog sina Archieja kako je nju izdao vlastiti otac”. Kazala je i kako joj je teško pomiriti se s ocem nakon što je on javnosti i medijima govorio o detaljima njihova odnosa.

Thomas Markle kaže kako se već stotinu puta ispričao Meghan zbog činjenice da je sklopio tajan dogovor s paparazzima prije kraljevskog vjenčanja 2018. godine, a pozvao je kćer i njezina supruga da ga dođu posjetiti.

“Živimo na udaljenosti od 100-injak kilometara, volio bih ih vidjeti”, kazao je.

‘Mogao sam i umrijeti, nije ih bilo briga…’

Rekao je kako ju je iznevjerio, ali i kako je Meghan iznevjerila i njega. “Nestala je iz mog života nakon moje operacije srca prije gotovo tri godine. Ni Harryja ni nju nije bilo briga za mene, mogao sam i umrijeti… U intervjuu je rekla da me izgubila – to nije istina, nije me izgubila, uvijek sam bio tu za nju, i sad sam tu, pitanje je samo želi li ona to.

Svi griješimo, ali ja barem nikad nisam plesao gol i nisam se odijevao kao Hitler, a Harry je napravio baš to”, rekao je Meganin otac referirajući se na skandal kada se princ na jednoj zabavi pojavio u kostimu sa svastikom te brojne prinčeve partije.

“Nikad nisam prestao voljeti kćer… Ne slažem se sa svim stvarima koje rade moja djeca, ali uvijek ću ih voljeti. I sigurno volim Meghan. Žao mi je zbog svega što se dogodilo, ali želim to ispraviti i popraviti naš odnos”, kazao je Thomas Markle.

Govorio je i o tvrdnjama svoje kćeri da je kraljevska obitelj rasistička, odnosno da su bili zabrinuti o boji kože njenog djeteta koje čeka.

“Ne mislim da su Britanci rasisti – mislim da su Los Angeles i Kalifornija rasistički nastrojeni, ali ne i Britanci i monarhija. To je čisto sranje! A i navodne spekulacije o tome ‘koliko će im dijete biti tamno’… Pretpostavljam i nadam se da je to bilo samo glupo sročeno pitanje, ne vjerujem da tu ima rasističke pozadine”, kazao je Thomas Markle.