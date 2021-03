BOG ČUVA KRALJICU, ILI…? Nakon eksplozivnog intervjua, Elizabeta II. mora sačuvati obitelj, monarhiju i čast. Borba je počela…

Posve je jasno da je intervju Meghan Markle i princa Harryja ozbiljno uzdrmao kraljevsku obitelj, ali vremešna kraljica Elizabeta II. zasad uspijeva održati ravnotežu i odbiti sve udare. No pitanje je hoće li to polaziti za rukom i njenom nasljedniku

Britanska monarhija u prošlosti je proživljavala i veće izazove od ovih izazvanih eksplozivnim intervjuom koji su Meghan Markle, vojvotkinja od Sussexa, i princ Harry dali slavnoj Oprah Winfrey, a američki CBS isti emitirao početkom ovoga tjedna. No, malokad je monarhija doživjela udarce koji su boljeli više od ovih jer ih je mladi par zadao samoj kraljevskoj obitelji koju su prošle godine napustili.

Meghan ih je prozvala za bešćutnost jer joj nisu pružili podršku kada je, po vlastitim riječima, bila na rubu samoubojstva, ali i za rasizam jer su zbog činjenice da je mulatkinja strepili kakve će boje kože biti njihov potomak, maleni Archie. Princ Harry također je bio oštar u intervjuu, naročito kada je govorio o instituciji, Firmi, koja vodi sve poslove kraljevske obitelji i strogo pazi da se poštuju pravila i dužnosti, čak i kada to narušava unutarobiteljske odnose. No, u intervjuu ni Meghan ni Harry nisu izrekli ružne riječi o osobi koja stoji na vrhu obitelji i monarhije – kraljici Elizabeti II.. Meghan je čak naglasila da je kraljica uvijek bila divna prema njoj i prisjetila se nekih zajedničkih doživljaja u najljepšem svjetlu.

Elizabeta II., 94-godišnja kraljica Ujedinjenog Kraljevstva, na toj je dužnosti već nevjerojatnih 69 godina, od 1952. kada je naslijedila prijestolje nakon smrti svoga oca, kralja Georgea VI. Kada je 2016. umro tajlandski kralj Bhumibol Adulyadej, koji je vladao 70 godina, Elizabeta II. je postala najdugovječniji živući monarh na svijetu. A u tako dugoj vladavini naprosto je nemoguće ne doživjeti i najteža iskušenja.

Uz općepoznate činjenice, manje je poznato da je Elizabeta II. sudjelovala u Drugom svjetskom ratu. Kao 18-godišnjakinja stupila je u službu ženske jedinice teritorijalne obrane te ondje naučila voziti kamion, a izučila je i mehaničarski zanat. Također je manje poznato da Elizabeta II. ima i daleke hrvatske pretke – Katarinu Zrinsku, kćer Nikole Šubića Zrinskog i Katarine Frankopan. A pomalo je bizaran podatak da je u rodu sa svojim suprugom, princem Philipeom, i to preko kraljice Viktorije. Philipu, čiji su roditelji grčkog i danskog podrijetla (on je po rođenju pravoslavac) kraljica Viktorija je bila praprabaka s majčine strane pa osim što joj je suprug, s Elizabetom je i rođak u trećem koljenu.

Poslala je prvi e-mail ikada i dvaput otvarala Olimpijske igre

Premda odaje dojam izrazito staromodne i konzervativne vladarice, Elizabeta II. uvijek se trudila biti ukorak s vremenom. Također je manje poznato da je upravo ona poslala prvi e-mail ikada – 1976. godine u britanskom Ministarstvu obrane kada je internet bio tehnologija u začetku koja se koristila samo u vojne svrhe. Navodno je obožavateljica Ali G-ja, odnosno komičara Sache Barona Cohena, a upravo je princ Harry u jednom intervjuu ispričao kako je jednom zgodom s njim i princem Williamom odgledala “Ali G Show” nakon čega su je unuci naučili da poput njega “klikne” prstima i kaže ono njegovo čuveno “Respek”. Jedan od kurioziteta vezanih uz dugovječnu vladavinu kraljice Elizabete II. jest da je jedina osoba koja je dva puta otvorila Olimpijske igre – 1976. godine u Montrealu te 2012. u Londonu.

Magazin Forbes ugrubo je procijenio kraljičinu imovinu na pola milijarde američkih dolara, iako samo njezina osoban kolekcija umjetnina navodno vrijedi oko 14 milijardi dolara.

Već dvaput odmjereno reagirala na Harryja i Meghan

No, Elizabeti II., jednoj od najmoćnijih žena svijeta, nakon intervjua njezinog unuka i njegove supruge nije nimalo lako. Mnogi tvrde su Meghan i Harry uzdrmali temelje monarhije “u kojoj sunce nikada ne zalazi” baš kao što su to učinili i početkom prošle godine napustivši kraljevsku obitelj i odselivši u Kaliforniju započeti posve novi život. I tada, kao i sada, oči javnosti bile su uprte u kraljicu čekajući njezinu reakciju. Oba puta ona je reagirala prilično odmjereno i razborito, očito pazeći da održi stabilnost kraljevstva – u Australiji su, recimo, nakon intervjua kod Oprah potegnuli pitanje revizije monarhije – i ublaži posljedice onoga što je Meghan i Harry izrekli.

Lani je, podsjetimo, Elizabeta II. u službenoj izjavi rekla kako ona i obitelj “u potpunosti podržavaju Harryjevu i Meghaninu želju za stvaranjem novog života”. “Iako bismo voljeli da oni ostanu stalno zaposleni članovi kraljevske obitelji, poštujemo i razumijemo njihovu želju da žive samostalnijim životom kao obitelj, a da pri tome ostanu cijenjeni dio kraljevske obitelji”, dodala je.

Može li vremešna kraljica održavati monarhiju na okupu?

Sada je, nakon ovotjednog intervjua, kraljica ustvrdila da je “cijela obitelj žalosna zbog saznanja u kojoj su mjeri protekle godine bile izazovne za Harryja i Meghan”. Nakon što je ponovno iskazala razumijevanje za dvoje “otpadnika” od obitelji, poručila je da će se kraljevska obitelj pozabaviti optužbama o rasizmu u Buckinghamskoj palači koje je iznijela Meghan Markle.

“Pitanja koja se pokreću, posebno ona o rasi, zabrinjavajuća su. Iako se pojedina sjećanja mogu razlikovati, shvaćamo ih prilično ozbiljno i obitelj će ih rješavati privatno”, poručila je dodavši da će Harry, Meghan i Archie “uvijek biti jako voljeni članovi obitelji”.

Posve je jasno da je intervju uzdrmao kraljevsku obitelj do te mjere da Daily Mail piše o “najvećoj kraljevskoj krizi u posljednjih 85 godina”. Nesumnjivo je, međutim, da će odjeci ovog intervjua, naročito zbog novog svjetla bačenog na neke (koje?) članove kraljevske obitelji, još dugo potresati monarhiju, a možda iznova pokrenuti i rasprave o njenim vrijednostima i smislu daljnjeg postojanja. Vremešna kraljica zasad uspijeva održati ravnotežu i odbiti sve te snažne udare, no pitanje je hoće li to polaziti za rukom i njenom nasljedniku. Prvi u tom prijestolonasljedničkom nizu je princ Charles, najstariji kraljičin sin, ali pitanje je ima li on ugleda i autoriteta za takvo što.

