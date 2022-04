'BOŽICA SAM LJUBAVI' / Pop princeza Inas X prošetala polugola: Prozirna haljina otkrila joj gole grudi i oskudne tangice

Palestinsko-američka pjevačica Inas X pozirala je okupljenim paparazzima ispred restorana Better than Sex u Los Angelesu u vrlo riskantnoj prozirnoj minijaturnoj haljini kroz koju se doslovno sve vidjelo. U skladu s tim, Inas X nije se trudila niti obući previše donjeg rublja, već je na sebe nabacila crne tangice s trakicom na stražnjici, a bradavice je prekrila silikonskim pločicama crvenkaste boje, pa se doimalo kao da ispod haljina ima gole grudi. Inas X je rado okupljenim fotografima pokazala svoje zanosne obline. Podsjetimo, Inas X mediji su nazvali "bliskoistočnom pop princezom". "Oduvijek sam predstavljala viziju Ljubavi. Ja sam božica ljubavi. Prava sam zaljubljenica u širenje ljubavi. To je svrha mog života. To je ono što me čini drugačijom", kazala je nedavno za MTV.