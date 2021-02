BIZARNA FOTOGRAFIJA KHLOE KARDASHIAN POSTALA PREDMET SPRDNJE: Ovoga puta ne radi se o nezgodi u Photoshopu

Khloe Kardashian vlasnica je brenda traperica Good American, a na Instagramu često promovira komade iz novih kolekcija.

Ovih je dana na profilu brenda objavila fotografiju koja je nasmijala milijune ljudi, nakon čega se morala oglasiti na Twitteru.

VARAO JU JE DOK JE BILA TRUDNA, A SADA ŽELI JOŠ JEDNO DIJETE S NJIM: Khloe Kardashian i dalje planira budućnost s košarkašem

Na spornoj fotki Khloe nosi traperice brenda, no sva je pažnja usmjerena na njena golema stopala. Iako su svi pretpostavili da se radi o još jednoj Photoshop katastrofi sestara Kardashian, Khloe je to opovrgnula i objasnila o čemu se zapravo radi.

“Na nekoliko fotografija koje smo snimili koristili smo objektiv s efektom izduživanja, dakle što je objekt bliže kameri – više će se izdužiti. Zbog toga moja stopala i prsti izgledaju nevjerojatno dugo. Bez brige, još uvijek imam normalnu veličinu ruku i nogu”, napisala je na Twitteru.

KHLOE KARDASHIAN ŠOKIRALA FANOVE ‘NOVIM’ LICEM: ‘Toliko je uložila u to da izgleda poput svojih sestara, a sad izgleda grozno’

I mean..LOL how could anyone believe this is the size of my feet?! 🤪 it’s The angle and the type of lens. And personally I think this camera lens is so fucking cool. It gives the photo a different vibe and not the same old visual I always see. Either way, I’m happy with them pic.twitter.com/DgAtu70l3W

— Khloé (@khloekardashian) February 24, 2021