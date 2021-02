‘Ako je bolje poslušate i ako poznajete njegov opus, odmah ćete primijetiti da je to jedina Balaševićeva pjesma koja nije napisana na ekavici. Meni ne bi smetalo da je, to sam mu i rekao, ali on mi je odgovorio da mi nije želio stvarati dodatne probleme’, kaže Zadranin Boris Marin

Cijela regija tuguje za preminulim kantautorom Đorđem Balaševićem, a jedan od onih koji će se Balaševića posebno sjećati je Zadranin Boris Marin. On je među rijetkima koji su imali privilegiju da im Balašević posveti pjesmu.

Marin je bivši vođa navijačke skupine Tornado, a u Zadru ga znaju po nadimku Bore Poštar. Antena Zadar piše kako se iz ružnih okolnosti, ogorčenosti i mržnje koju su sijali oni koji su se protivili Balaševićevu dolasku u Zadar, rodilo iskreno prijateljstvo Bore Poštara i “Panonskog mornara”.

‘Bio je čovjek cijelog planeta’

“S Balaševićem sam bio u telefonskom kontaktu i znao sam da je bolestan, lani je imao infarkt od kojeg se, nažalost, nije se uspio oporaviti. Zatekla me ta vijest kao i sve, čovjek nije bio star i po Božjoj pravdi trebao je još živjeti. Ostali smo u komunikaciji još od koncerta u Zadru 2017. godine kada smo razmijenili telefonske brojeve. Pozivao je često mene i moju obitelj da posjetimo Novi Sad”, kazao je Marin povodom Balaševićeve smrti.

Velikog glazbenika pratio je, kaže, još od svojih dječačkih dana.

“Kao pjevač me osvojio jer je bio duhovit, jako se puno šalio, osobito na svoj račun, a to je ono što cijenim kod ljudi. Bio je čovjek cijelog planeta, nije ga zanimao nacionalizam i u to sam i uvjerio kada sam ga upoznao”, kazao je Marin za Antenu Zadar.

Bore oštar stao u obranu Balaševića

Pjesmu “Stih iznad svih” Balašević je napisao i posvetio je Borisu Marinu nakon što je ovaj javno stao u njegovu obranu kada su neki pokušali spriječiti koncert na Višnjiku 2017. godine.

“Prije nego što je izbacio pjesmu rekao mi je da ju je napisao. Ako je bolje poslušate i ako poznajete njegov opus, odmah ćete primijetiti da je to jedina Balaševićeva pjesma koja nije napisana na ekavici. Meni ne bi smetalo da je, to sam mu i rekao, ali on mi je odgovorio da mi nije želio stvarati dodatne probleme. U pjesmi se spominju “dva Zadrana”. Možda neki to ne znaju, drugi Zadranin je Krešimir Ćosić koji je bio njegov veliki prijatelj. Pričao mi je da su se upoznali u Ljubljani davnih godina”, ispričao je Marin za Antenu Zadar.

