ARYA STARK IZVALILA SPOILER ZA NOVU SEZONU GAME OF THRONES?! Odmah je shvatila što je rekla, gledatelji ostali u šoku

Mnogi su se tijekom jučerašnje Fallonove emisije pitali – ma je li moguće?!

Maisie Williams, glumica koja u popularnoj seriji Game of Thrones tumači lik Arye Stark, sinoć je gostovala kod Jimmyja Fallona gdje joj je, kako se činilo u prvi mah, izletio ogroman spoiler koji je gledatelje ostavio u šoku.

Dok je razgovarala s Fallonom, popularni voditelj pokušao je iz nje izvući pokoji detalj o novoj sezoni, no ona je jasno dala do znanja da se to neće dogoditi. No, ipak se dogodilo…

“Posljednji dani snimanja bili su vrlo emotivni, i kad sad saznala da Arya umire u drugoj epizodi…”, rekla je Maisie i odmah ustuknula prekrivši usta rukama.

Fallon je zaključio – “Pa to je spoiler”. Maisie je potom tražila da se taj dio emisije izreže, ali je i dalje ostala u strahu da će gledatelji tvitati ovo što su upravo čuli.

Iako je pokušala ostati pribrana, Maisie je izletjela iz studija, a Fallon odmah za njom. No, samo kako bi iskočili iza zavjese i gledateljima povikali – Aprilili!

Tako da ćemo još malo morati pričekati da doznamo hoće li Arya Stark preživjeti zadnju sezonu.