ARMIN MALIKIĆ NOVA JE PJEVAČKA ZVIJEZDA: Nakon napetog finala osvojio je 50.000 kuna i pjesmu Tončija Huljića

U showu je žiri imao tešku odluku odabrati pobjednika između Line Pejovske, Andree Kadić, Ivana Vidovića, Lucijana Janka Krnića i Armina Malikića

Petero finalista u RTL-ovom showu “Zvijezde – ljetni hit” borilo se za 50.000 kuna, nastup na ovogodišnjem Splitskom festivalu i pjesmu Tončija Huljića “Ja bi tija bit”. Sretnog dobitnika birao je žiri u sastavu Petar Grašo, Tonči Huljić, Nina Badrić, Andrea Andrassy i Branko Đurić Đuro.

“Tijekom ovog vremena što smo mi u žiriju proveli zajedno, zadali smo si nekoliko parametara koje kandidati moraju zadovoljiti. Svi finalisti imaju i osobnost, i mladost, i skromnost koja je važna, ali što je najvažnije – fenomenalno pjevaju”, rekao je Petar Grašo, a na njegove riječi se nadovezala Nina Badrić: “Ovih petero natjecatelja stigli su do kraja zbog količine svog talenta, upornosti, volje i strašne želje – i zasluženo su tu. Osim toga, ne mogu vjerovati da smo nakon prošlogodišnjeg serijala uspjeli pronaći još ovoliko puno skrivenih dragulja. Svima nam je vilica pala kad smo čuli neke od njih kako pjevaju”.

U finalu su bili makedonska Beyonce, najmlađa natjecateljica, šesnaestogodišnja Lina Pejovska, bivši vojnik Ivan Vidović, kemijski tehničar Lucijan Janko Krnić, Tuzlanin Armin Malikić i Andrea Kadić. Cijelo natjecanje se odvijalo u tri etape. Prvo je bilo odabrano najboljih troje, zatim je netko otpao, da bi se u finalu finala birao pobjednik. Osim toga, žiri je imao pravilo da samo jednom od natjecatelja može dati peticu, četvorku ili neku drugu ocjenu.

TKO SU KANDIDATI NOVE SEZONE RTL-OVOG SPEKTAKLA: Za Katicu Dizalicu pjesme je pisao i legendarni Siniša Vuco!

Svi pokupili simpatije žirija

Led je probila Andrea Kadić koja je u duetu s Petrom Grašom otpjevala “Ako te pitaju”. “Toliko si lijepa i talentirana. Prekrasni ste bili”, rekla je Andrea Andrassy, a ostali su se složili s njenom konstatacijom.

Lucijan i Nina su potom otpjevali “Dani i godine”. “Fantastično je da svaki put kad treba biti dobar… bude dobar. Nije se jednostavno prilagoditi ženskom vokalu. Osjetilo se da je tvoj glas još sirov. Na tome treba još raditi”, komentirao je Huljić, zaključivši da je Lucijan nebrušeni dijamant.

Treći duet je otpjevao Ivan Vidović. Zajedno s Grašom pjevao je, također duet Olivera i Gibonnija “U ljubav vjere nemam”. “Za sada jedan bolji od drugoga. Ivan je to izveo bez greške i svaka ti je bila na mjestu”, komentirala je Nina, koja je odmah stala na pozornicu s Linom i otpjevala “Da se opet tebi vratim”. “Nije lako pjevati s Ninom Badrić, al ti si to napravila odlično”, pohvalila ju je Andrassy.

Zadnji duet pripao je Arminu, koji je s Đurom otpjevao veliki hit Zdravka Čolića “Produži dalje”. “Muzika je nešto što se sluša, ali i gleda. Armin tu dominira među muškim, ali i među ženskim kandidatima. Ali teže se nosiš s malo jačim vokalom ili malo jačom matricom, Đuro je izdominirao volumenom u odnosu na tebe”, kritizirao ga je Tonči.

TKO JE MLADIĆ KOJEG JE NINA VEĆ PROZVALA POBJEDNIKOM: ‘Ne samo što si zgodan i super pjevaš, imaš osmijeh od milijun dolara’

Dueti izbacili dvoje

Nakon glasovanja, žiri je odlučio da, bez obzira na kritike, dalje idu Armin, Ivan Vidović i Andrea Kadić.

Drugi krug otvorila je upravo Andrea koja je otpjevala Vannin hit “Daj mi jedan dobar razlog”. “Tu gdje si došla, to mjesto tebi apsolutno pripada. Još si nešto drugačije sada pokazala. To da u finalu s tolikom mentalnom snagom i lakoćom izdominiraš nad ovom pjesmom koja je izuzetno vokalno teška… Ti si apsolutno gotova, prava pjevačica pred kojom stoji jedna velika i duga karijera”, rekla je Nina Andrei i time ju rasplakala.

Ivan Vidović za svoj je solo nastup odabrao emotivnu i moćnu Gibonnijevu pjesmu “Dobri judi” i žiri doveo do ruba suza: “Ivane, prvo čestitam ti na sjajnom nastupu! Malo mi je falilo da se rasplačem koliko si me dirnuo kako si proživljeno donio ovu pjesmu, koliko si proživio svaki stih… Sav si se unio u ovu izvedbu da si me dirnuo do kosti”, bila je oduševljena Nina.

Na kraju je Armin u svom stilu otpjevao hit Đavola “Pričaj mi o ljubavi”. Dobio je “standing ovation” od žirija. “Ti si ljubav. Nikad u životu to ne bih rekao, možda sada i uvrijedim nekoga, ali rijetko kad se u životu dogodi da kažem da je nešto bolje od originala”, nije prestajao s komplimentima Đuro.

OVAJ JE DEČKO ODUŠEVIO ŽIRI U ZVIJEZDAMA: Nina se naježila dok je pjevao Selmu, a onda se žiri i posvađao zbog njega

Umalo poginuo na bini

Nakon zbrajanja bodova, odlučeno je da u finale idu Armin i Ivan, a za pobjedu su trebali otpjevati ljetni hit Tončija Huljića ‘Ja bi tija bit’. Armin je pjesmu, nakon početne nesigurnosti, izveo tako da je poslije nastupa morao prileći, a žiri je komentirao kako je skoro poginuo na pozornici. I Ivan je imao sitnih poteškoća s tekstom pjesme, no jednako je oduševio žiri svojom interpretacijom. Voditeljica showa Antonija Blaće mu je naglasila da je u maloj prednosti jer publika zna pjesmu pa može pjevati s njim.

No, ta se prednost nakon bodovanja žirija istopila, pa je pobjednikom showa koji će, osim Tončijeva hita, osvojiti i nastup na Splitskom festivalu, ali i 50 000 kuna, proglašen Armin Malikić: “Ne znam uopće što je odlučivalo! Odlučivao je trenutak u kojem mi se učinilo da je nešto 99, a nešto 100”, rekao je Grašo, naglasivši koliko je bila teška odluka žirija.

Ma što je ovo bilo?! Andrea Andrassy i Armin bolji su u duetu od Bradleyja Coopera i Lady Gage!

Potajno se nadao pobjedi

“Prije finala sam se potajno nadao, ali u finalu nisam očekivao pobjedu, iz nekog razloga se nisam osjećao dovoljno sigurnim i komentari žirija nisu baš naslućivali tko bi mogao biti pobjednik. Kad sam čuo svoje ime na proglašenju, bio sam malo šokiran”, priznao je Armin nakon proglašenja. Ispričao je i kako je proslavio svoju pobjedu: “”Pizza i Coca-cola na vrhu zgrade s predivnim pogledom. Opcija je bila kasnije otići na R’n’B party, ali ja sam se odlučio za krevet, jastuk i pokrivač jer sam bio jako umoran. U ime pobjede simbolično sam naručio i jedan džin tonik ili, kako pjesma kaže, ‘tonik-džin’, i nakon toga spavao 11 sati jer, realno, malo sam poginuo na onoj bini”.

Budući liječnik je otkrio na što će potrošiti nagradu: ”Novčanu nagradu uložit ću u karijeru, a vjerujem da ću jednim dijelom sebi priuštiti neke stvari koje nisam bio u prilici ranije. Puknuti ekran telefona mijenjam odmah jer me ovaj izluđuje. Moram počastiti i roditelje nekim godišnjim odmorom. Evo me, kao da sam osvojio milijun!”

NOVA SEZONA ‘ZVIJEZDA’ BIT ĆE POTPUNO DRUGAČIJA: ‘Krećemo u potragu za hrvatskom Jennifer Lopez i Justinom Timberlakeom’