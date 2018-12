SLEGLE SE EMOCIJE, ALEKSANDRA PROGOVORILA O GORANU: ‘Zaista sam vjerovala da smo nešto stvorili’

Tvrdi da ne bi ništa promijenila jer je “netko tko srce ide kroz život i uživa u svakom trenutku, pa i onom lošem, jer znam da će je i to nečemu naučiti”

Manekenka iz Beograda, Aleksandra Mitrović, dogurala je do samog finala u showu ‘Gospodin Savršeni’ te su baš za nju gledatelji govorili kako ima najviše kemije s Goranom. On se ipak prvo odlučio za Ivu, a potom za Hanu, dok je Aleksandra bila pomalo razočarana i to u finalu nije skrivala.

Sada kad su se stvari malo slegle za RTL je progovorila kako se osjećala u showu i kako sada gleda na to razdoblje i sve što je tamo doživjela.

Nije joj bilo lako

“Bilo je trenutaka kad sam se osjećala izgubljeno. Nisam znala što je realnost, a što show. Što je iskreno, a što gluma. Ti su trenuci bili psihički teški, ali ni u jednom trenutku nisam željela napustiti show. Kad su se osjećaji pojavili, rekla sam sama sebi da ako on to isto ne osjeća i već zna da to nije to, bilo bi mi lakše i voljela bih da sam to ranije znala, jer je onda moje dalje ostajanje u showu bilo nepotrebno. Kao što sam rekla više puta, a i dokazala, zaista nisam ostala tamo zbog nikakvog mjesta, nego zbog onoga što se stvorilo među nama i u što sam vjerovala”, kazala je.

Tvrdi da ne bi ništa promijenila jer je “netko tko srce ide kroz život i uživa u svakom trenutku, pa i onom lošem, jer znam da će je i to nečemu naučiti”.

Sve bi, kaže, ponovila.

“Sve ovo je bilo fenomenalno iskustvo, vrtuljak emocija, prelijepih doživljaja, neponovljivih trenutaka i mnogo smijeha. Naučila sam dosta o sebi i sve to me učinilo još boljom, snažnijom i bližom vlastitom idealu, a onda i pronalaženju istog tog ideala”, rekla je manekenka.

‘Nisam imala konkurenciju’

“Mislim da u ljubavi nema konkurencije. Nekad se taj klik dogodi s nekim tko možda ima neke druge kvalitete od onih koji se smatraju poželjnim. S obzirom na to, ne gledam druge djevojke kao konkurenciju jer se sa svakom to može dogoditi, nevezano za njezine kvalitete”, rekla je i dodala da nijednoj curi ništa ne zamjera.

“Nisam zajedljiva osoba, opraštam svima i vjerujem da svi uvijek rade najbolje što znaju”, rekla je.

Trenutno uživa u životu i traži planove za realizaciju svoje poslovne ideje.

“Trenutačno mi je fokus na karijeri i ostvarivanju sebe na tom polju, a vjerujem da će ljubav doći u pravom trenutku”, zaključila je.