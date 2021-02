ALBINA OBJAVILA ‘TICK-TOCK’ NA HRVATSKOM: Ako ste tražili nešto što će vam ući u uho i ne izaći do kraja dana – evo ga!

Hrvatska verzija pobjedničke pjesme ovogodišnje Dore dosad je pregledana više od 70.000 puta, a pojavio se i tekst pjesme

Mlada Splićanka Albina Grčić odnijela je pobjedu na ovogodišnjoj Dori s pjesmom ‘Tick-Tock’ koju potpisuje Branimir Mihaljević, dok je tekst na engleskom napisao 19-godišnji producent Max Cinnamon.

Pjevačica je posljednji refren pjesme otpjevala na hrvatskom jeziku, što je oduševilo domaću i inozemnu publiku, a pretpostavlja se da će je tako izvesti i 18. svibnja na prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga u Rotterdamu.

Albina je snimila i hrvatsku verziju pjesme koja je dostupna na njenom YouTube kanalu. Dosad je pregledana više od 70.000 puta, a pojavio se i tekst pjesme.

“Našim ulicama sada hodam sama,

U svakom strancu ja prepoznajem tvoj glas.

Srce glasno lupa, odzvanja u nama,

Jer što tražim, još nam nudim spas.

Kako disati, sve izbrisati

Kad ne znam bez tvog dodira?

Sve ću podnijeti, na sve pristati,

Na sve bez obzira.

Tick-tock, vrijeme curi, gdje si više?

Usne grizem, sama jedva dišem.

Tick-tock, vrijeme juri, ne mogu više.

Ne, ne. Ne, ne!

Tick-tock, vrijeme curi, gdje si više?

Usne grizem, trebam te dozu više.

Tick-tock, tako neću, ma nikad više.

Ne, ne. Ne, ne!

Ti si formula koju trebam,

Za mene napisan kôd.

Nepopravljivo neizbježan

S tobom sam svoja na svom.

Tick-tock, vrijeme curi, gdje si više?

Usne grizem, sama jedva dišem.

Tick-tock, vrijeme juri, ne mogu više.

Ne, ne. Ne, ne!

Dancing, dancing.

Think you, think you, fancy.

Tick-tock.

Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne!”