15 GOLIH DJEVOJAKA PLESALO NA BALKONU U DUBAIJU: Uhićene su zbog ‘širenja razvrata’, prijeti im pola godine zatvora

Nakon što je u javnost procurila snimka 15 golih djevojaka koje se zabavljaju na balkonu jednog nebodera u četvrti Marina u Dubaiju, policija je uhitila skupinu žena.

Women arrested after stripping naked to pose on balcony in Dubai #Dubaigirls @THEJamesWhale pic.twitter.com/eOSLd4UuSd

— Scott (@scott180142) April 5, 2021