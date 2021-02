Podovi i namještaj od bambusa

Zbog svoje fleksibilnosti, čvrstine, izdržljivosti i lijepog izgleda, bambus je cijenjen materijal među arhitektima i dizajnerima. Vrijeme ekološke osviještenosti donosi i pred vas pitanje – drvo ili zamjenski materijal? Podovi od bambusa su iznimno izdržljivi, dok namještaj od bambusa izgleda egzotično.

Bambus je visoko obnavljajući izvor koji može narasti do pola metra dnevno, a kao materijal elastičan je i nije ga lako slomiti. Za njegovu sječu potrebno je tri do pet godina, dok običnim stablima za to treba 10 do 20 godina. Njegova sječa ne ubija čitavu biljku, pa nema potrebe za ponovnom sadnjom – biljka sama opet izraste.

Posiječemo li bambus visine 18 metara, trebat će tek 59 dana da izraste novi iste visine. Hrastu iste visine trebat će 40 do 70 godina.

Iskoristivost mu je oko 25 puta veća – jedna nakupina bambusa može tijekom svog života proizvesti i do 15 kilometara iskoristivih šipki, debelih do 30 cm. Bambus se može iskoristiti za podove i izradu namještaja.

Podove od bambusa lako je postaviti, a najveća im je prednost što su iznimno izdržljivi. Po nekim procjenama podovi od bambusa, potrajat će najmanje deset godina održava li ih se na odgovarajući način.

Namještaj i razno posuđe te ukrasni dodaci u domu izgledaju zanimljivo i egzotično. Njegova neutralna boja pružit će vam mogućnost kombiniranja s jačim nijansama u prostoru. Njegova kvaliteta je neupitna i jeftiniji je od drveta. Nećete pogriješiti odabrete li podove ili namještaj od bambusa.

Bambus možda nije građevni materijal budućnosti u područjima s kontinentalnom klimom. Međutim, teško ga je potući kao oku ugodnu i održivu zamjenu za drvo, plastiku i metal.