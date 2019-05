Usred Sisačko-moslavačke županije priprema se osnivanje Centra za svemirsku i inovativnu tehnologiju, građani podbadaju s pitanjima ‘treba li astronauta’, a oporba sumnja da je u pozadini svega – novo uhljebljivanje

Sjećate li se svemirskog projekta koji je trebao startati iz Udbine? Bilo je uključeno nekoliko uglednih znanstvenika, široj javnosti nepoznatih poduzetnika sa švicarskim adresama i lokalnih političara, u lobiranju se dospjelo i do Ureda predsjednika (tadašnjeg, Ive Josipovića) a mediji su ozbiljno najavljivali prve komercijalne letove iz Udbine u svemir 2019. godine. Ciljana godina je stigla, ali svemirski projekt iz Udbine je posve utihnuo i nestao. Nema najavljenih letova iz Udbine, tvrtka je bankrotirala, znanstvenici se razišli, no jedan od njih, izgleda, ne odustaje. Slobodan Danko Bosanac, astrofizičar s Instituta Ruđer Bošković, i voditelj Jadranske aero-svemirske asocijacije, pojavljuje se ponovno na novoj lokaciji: on je jedan od onih koji podržavaju projekt osnivanja Centra za svemirsku i inovativnu tehnologiju koji bi se ovih dana trebao osnovati u Sisačko-moslavačkoj županiji.

“Tim činom Sisak, ali i županija, postali bi središte razvoja vrhunske tehnologije od koristi ne samo za grad već i Republiku Hrvatsku. Ujedno bi se naša zajednica pozicionirala u široj regiji kao centar vrhunske tehnologije i znanosti koja je usmjerena u veliki izazov budućnosti, prisutnost ljudi u svemiru”, nadahnuto je napisao dr. Slobodan Bosanac u službenom dopisu. Zvuči vrlo ambiciozno ali i vrlo nekonkretno. Župan Ivo Žinić uputio je službeni prijedlog Odluke o osnivanju Centra s materijalima za narednu sjednicu županijske skupštine, oporba je zatečena, a informacija je iscurila i na društvenim mrežama, te izazvala lavinu trolanja na račun lokalne “odiseje u svemiru”.

Centar pod potpunom kontrolom župana

Sisačko-moslavačka županije, naime, po svim pokazateljima ubraja se u najnerazvijenije županije, a posebno su tužni pokazatelji – rekordne brojke iseljenih i nezaposlenih. Živi se teško, i svakako treba hitno tražiti rješenja za zadržavanje mladih, obrazovanih, za poticanje gospodarstva i otvaranje novih radnih mjesta, no, mnogi su zapanjeni da se u njihovoj razorenoj i siromašnoj županiji kreće s tako neobičnom i nejasnom inicijativom, a ne nečim što bi možda kratkoročno bilo smislenije i – sigurnije.

Prema priloženim dokumentima Centar je osmišljen vrlo ambiciozno: trebao bi pružati “stručnu pomoć u provođenju aktivnosti usmjerenih na ispunjenje obaveza koje nalažu zakoni i norme EU u RH u svezi sa svemirskom i inovativnom tehnologijom”, ali i – doslovno – “razvijati nove inovativne proizvode za svemirsku industriju do razine patenta ili predindustrijske proizvodnje”. Planira se suradnja s obrazovnim institucijama, ali i predstavljanje “rezultata Ustanove” na stručnim konferencijama.

Centar je definiran kao “infrastrukturna i stručna podrška svemirskoj i inovativnoj industriji”, ako osnivanje prođe na županijskoj skupštini, a sigurno će proći jer je županova većina (HDZ plus koalicijski partneri) stabilna, slijedi zapošljavanje ravnatelja i biranje Upravnog vijeća (četiri člana plus predsjednik) – a njih imenuje i razrješuje – župan. Upravno vijeće će moći samostalno dogovarati poslove od 100 do 400 tisuća kuna, a za skuplje će trebati odluku osnivača – Sisačko-moslavačke županije, odnosno županijske skupštine, u kojoj župan drži većinu. Drugim riječima, opet će sve ostati u “županovom krugu.”

Iz sve priložene dokumentacije i svih pisama podrške osnivanju centra ne može se nazrijeti sprema li se kakva ozbiljnija investicija iz svemirske industrije na sisačko-moslavačkom području. U obrazloženju koje je pripremio nositelj projekta, pročelnik za obrazovanje i kulturu Županije i prvi, privremeni, ravnatelj Centra, Darjan Vlahov (HSLS) naglašava se da se Centar osniva na temelju inicijative Adriatic Aerospace Association (već spomenute Jadranske aero-svemirske asocijacije predvođene dr. Bosancem), Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Tehničke škole Sisak, Instituta Ruđer Bošković i tvrtke Amphinicy tehnologies d.o.o., ali u njihovim dopisima nema traga tome da se bilo tko od njih legitimira kao “inicijator”: svi vrlo ozbiljno i suzdržano pružaju “podršku” namjeri Županije da osnuje Centar.

Fakultet “nudi stručnu, prostornu i tehničku pomoć”, Tehnička škola – prostorije – i kasnije uključivanje – u skladu s mogućnostima, Institut Ruđer Bošković je “upoznat s namjerama”, podržava inicijativu i predlaže da se nakon osnivanja potpiše bilateralni sporazum. Dr. Bosanca smo već citirali, a vlasnik tvrtke Amphinicy tehnologies d.o.o., Toni Jelavić, koji se legitimira kao dobavljač “softverskih proizvoda i usluga za satelitsku i svemirsku industriju”, te bi se moglo reći da je potencijalni investitor – napisao je tek jednu jedinu rečenicu: da podržava osnivanje Centra i da se “raduje budućoj suradnji”.

Optimizam znanstvenika koji je sanjao o svemirskoj luci u Udbini

Iz svih ugovora i pisama podrške isijava veliki oprez. Osim kod dr. Bosanca. Za njega je projekt u Sisačko-moslavačkoj županiji doista svojevrsni nastavak onog što je radio u Udbini. Na upit Net.hr-a dr. Bosanac je ustvrdio da “svemirski program” u Udbini propao prije svega jer se švicarski investitor upustio u “špekulacije” i završio u bankrotu, a da se on razišao s njima upravo zato jer je njih zanimao prije svega profit. “U to vrijeme već sam skupio značajan tim naših stručnjaka s kojima smo odlučili krenuti ‘od nule’ u svemirski razvoj u svim segmentima osim svemirske luke”, objašnjava dr. Bosanac za Net.hr, no isto tako naglašava da ni ideja “svemirske luke” nije posve odbačena, te da će se i ona možda realizirati u budućnosti.

“Skupina koja uključuje pravne i fizičke osobe, odlučila je osnovati Adriatic Aerospace Association (A3)”, pojašnjava dr. Bosanac, i ustrajni su u ideji izgradnje svemirskog programa. “Centar u Sisku je na tom tragu i veliki uspjeh naše asocijacije da po prvi puta u Hrvatskoj imamo takvu instituciju. Velika su očekivanja i sigurno veliki i značajni zamah da se u Hrvatskoj krene u smjeru svemirske tehnologije. To može biti itekakav centar okupljanja i privlačenje mladih da se bave s onim što je budućnost”, optimistično objašnjava dr. Bosanac i kaže da tvrtka A3 ima stručne kadrove koji će sudjelovati u razvoju Centra.

Jedan od najaktivnijih oporbenih vijećnika u skupštini Sisačko-moslavačke županije, Mostovac, Milan Brigljević, na pitanje je li bio zapanjen kada je s materijalima za sjednicu stigao i “svemirski program” odgovara da se nakon provog čuđenja – ražalostio. “Imamo odličnih profesora u Tehničkoj školi, već se dosta radi na poticanju inovativnosti kod mladih… trebalo je krenuti iz struke. Ovako se sprema novi politički projekt, uhljebit će se dio ljudi. Jasno je da će ravnatelj i članovi Upravnog vijeća biti birani po političkom ključu. Dosadašnja praksa je već jasno pokazala da se poduzetnički inkubatori koje osniva država, županije, gradovi itd. puno sporije razvijaju od onih koje pokreću privatni poduzetnici.

I u ovom slučaju možemo govoriti da se radi o dobroj ideji, ali poznavajući dosadašnju županovu praksu, ideja će vrlo izgledno završiti s novim zapošljavanjima i novim troškovima za odabrane, a ne kao ozbiljna podrška ljudima koji se zbilja bave inovacijama na području Sisačko-moslavačke županije”, komentira Brigljević. On također upozorava da je evidentno iz materijala pristiglog uoči županijske sjednice da se radi o vrlo nejasnom projektu, “bez vizije, bez konkretnog plana ili financijskih pokazatelja”.

Županija razradila planove Centra do kraja godine

Većina oporbenih vijećnika smatra da se neće niti krenuti dalje od samog osnivanja Centra i zbrinjavanja dijela “ekipe” koja će onda na račun županije putovati na skupe konferencije. No, Darjan Vlahov iz Sisačko-moslavačke županije na upit Net.hr-a odgovara da Županija ima sasvim ozbiljne planove sa Centrom. Ako bude uspješno proveden postupak osnivanja Centra, on bi već ove godine trebao postati “dio projekta Regionalnog centra kompetencija Tehničke škole Sisak iz područja elektrotehnike i informacijsko i komunikacijskih tehnologije”. Vlahov objašnjava bi na ovogodišnjoj SOELA-i, godišnjoj tradicionalnoj utrci solarnih automobila koja se održava u Sisku, Centar trebao biti jedan od suradnika u realizaciji konferencije na temu “Svemirska tehnologija – izazov za obrazovni sustav i gospodarstvo”.

Darjan Vlahov nije htio navesti konkretna imena, no napisao je da “suradnici koji su inicirali osnivanje Centra pripremaju izlaganje na MIPRO-u (međunarodni ICT skup, op.a.) 2019. godine u Opatiji na kojem će predstaviti inovativni proizvod koji će “se dalje razvijati u suradnji Centra i Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.” Vlahov je naglasio da su suradnici Centra bili i na sastanku u Kulturnom centru Europske svemirske tehnologije u Sloveniji, te da je s njima dogovorena suradnja. On također, ali vrlo nekonkretno, tvrdi da se ove godine “planiraju potpisati konkretni ugovori o suradnji s institucijama koje podržavaju osnivanje Centra, tvrtkama i udrugama radi realizacije zajedničkih projekata koji su predmet razgovora i dogovora stručnjaka koji će na njima raditi.”

Darjana Vlahova očekuje i obrana cijelog projekta pred županijskim vijećnicima na narednoj sjednici, u četvrtak, 16. svibnja. A oporbeni vijećnici će svakako htjeti čuti koje su garancije da se i ovo neće pretvoriti u još jednu poziciju za uhljebljivanje. “Možda da budemo optimistični i pitamo kada će naš župan otići na svoj prvi put u svemir? Možda ćemo konačno ući u pozitivne hrvatske statistike jer ćemo mi imati prvog župana u svemiru?”, ironično odgovara SDP-ov vijećnik Igor Školneković na naše pitanje kako će se postaviti na predstojećoj sjednici. Školneković zatim reda institucije, zadruge i muzeje koje je osnivala Županija, a da ništa od toga zapravo ne ode dalje od imenovanja ravnatelja i smišljanja radnih mjesta za one koje treba zbrinuti. “Imamo udrugu ‘Pun ceker’, imamo i Muzej braće Radić gdje imamo ravnateljicu ali ne i muzej…kako da vjerujemo da će sada biti drugačije?”, komentira Školneković.

Uoči županijske sjednice na kojoj će županov svemirski centar vrlo izgledno biti izglasan, na društvenim mrežama redaju se zezalice domaćih poznavatelja prilika na račun “župana u svemiru“, pitaju hoće li se uskoro zapošljavati astronaute, biraju lokaciju za uzletnu stazu, ali ima i propitivanja: što je sljedeće? Jedan duhoviti Sišćanin pita se, primjerice, je li već započelo i osnivanje “Ureda za odnose Sisačko-moslavačke županije s nezemaljskom inteligencijom.”