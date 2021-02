ZNATE LI TKO JE NADZIRAO DIREKTORA HRVATSKIH ŠUMA KOJI JE UHIĆEN S JOSIPOM RIMAC? HDZ-ov ekspert za upravljanje kojeg nude za spas Zagreba

HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba, profesor s Ekonomskog fakulteta, ujedno je i predsjednik NO Hrvatske šume koje su lani bile u središtu afere Vjetroelektrana, a na tu plaćenu poziciju predložio ga je po stranačkoj liniji ministar Tomislav Tolušić 2017.

Davor Filipović, kandidat HDZ-a za gradonačelnika Zagreba, starta uoči lokalnih izbora u Zagrebu kao jedan od najmanje poznatih kandidata HDZ-a ikada. Opterećen je dvostruko, nastupa kao osoba koja je „treća rezerva“, nakon što je od kandidature odustao Domagoj Ivan Milošević, nakon što je propao dogovor s Damirom Vanđelićem, a unutar stranke je odlučeno – i točno tako i pušteno kroz medije iz „visokih pouzdanih izvora“ – da je šteta na tu kandidaturu potrošiti Mislava Hermana, liječnika, predsjednika gradske organizacije HDZ-a, koji je na tu poziciju izabran na preporuku Andreja Plenkovića osobno.

U trenutku kada je Plenković najavio da HDZ ima boljeg kandidata od Vanđelića, ali da će ga kao izabrati gradska organizacija, pa je sutradan i službeno objavljeno Filipovićevo ime, i on je dobio „naljepnicu“ – Plenkovićevog izbora.

A drugi uteg je nesumnjivo karikaturalni pokušaj distanciranja od Milana Bandića. U svim najavnim tekstovima njegovi stranački kolege ga predstavljaju kao HDZ-ovca koji se u Skupštini najviše suprotstavljao gradonačelniku Milanu Bandiću. HDZ, koji je najviše ranjiv u Gradu Zagrebu kao stranka koja je u zadnjem mandatu održavala i podržavala Milana Bandića i sve njegove projekte štetne za grad i koja je već postala predmet sprdnje zbog tradicionalnog predizbornog pravljenja da nije u talu s Milanom Bandićem, sada opet, posve identično – pokušava igrati igru distanciranja od Milana Bandića.

Mladi i ambiciozni profesor ekonomije Davor Filipović je ubačen da igra tu bizarnu ulogu: onog koji je dizao ruku za Bandića, a sada ga kritizira. Kao da nije izdanak stranke koja je gotovo kirurški precizno rasporedila svoje kadrove i u Gradskoj upravi, i u Holdingu – stranke koja je doslovno umrežena u sustav vladavine Milana Bandića. Svima je, također, jasno da će on, odnosno njegova stranka, biti spremni koalirati s Bandićem nakon izbora.

Umjesto da je krenuo s projekcijom nekakve svoje vizije za Zagreb, ako je stigao uopće razmišljati o tome jer je bačen u vatru pet do 12, Filipović je sa žarom u očima, kao da nije to što jest, u svojim prvim medijskim nastupima u svojstvu kandidata – počeo gorljivo kritizirati Milana Bandića.

Ambiciozno čedo HDZ-a

Svi ti utezi očigledno nisu osujetili Davora Filipovića da se vrlo samouvjereno baci u kandidaturu. Kažu, zato jer je ambiciozan. No, on je, prije svega, čedo HDZ-a, i koliko god isticao činjenicu da je profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, njegova biografija nedvosmisleno pokazuje da je stasao i učio kroz stranku. I doveo se do toga da ne može odbiti niti tako neugodnu dužnost, da podari svojoj stranci svoje ime i prezime za novi predizborni teatar tobožnjeg distanciranja od Milana Bandića.

Filipović je izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu, na Katedri za organizaciju i menadžment, a zaposlen je u vrijeme kada je dekan Fakulteta bio Darko Tipurić. Njegov otac, Ivica Filipović, revizor, bio u odličnim odnosima s Tipurićem, danas predavačem na Fakultetu – koji je bio pod istragom Uskoka zbog sumnjivih projekata vrijednih 35 milijuna eura.

Tipurić se redovno pojavljuje i kao urednik znanstvenih radova Davora Filipovića. Otac Davora Filipovića, Ivica, danas je pročelnik Odjela za forenzične znanosti gdje blisko surađuje s utjecajnim HDZ-ovcem, bivšim ministrom, Draganom Primorcem.

Plaće profesora ranga Davora Filipovića su oko 15 tisuća kuna neto, no, Filipović mjesečno zaradi još značajno više. Zahvaljujući – HDZ-u. Kada je građanin Hrvoje Šimić zatražio od Skupštine Grada Zagreba putem prava na pristup informacijama zatražio podatke o primanjima gradskih vijećnika, pokazalo se da je Davor Filipović u samom vrhu po dobicima. Filipović, naime, nije samo vijećnik HDZ-a, nego je i predsjednik Odbora za financije, član Odbora za gospodarski razvoj, član Odbora za mladež i član Odbora za kontrolu, te je u razdoblju od svibnja 2017. do studenog 2019. dobio iz gradske blagajne sumu od čak 385.563,74 kune bruto.

No, to nije jedini dodatni prihod zahvaljujući članstvu u HDZ-u, profesora ekonomije koji je, isti dan kad je izabran, samouvjereno predbacio svojim protukandidatima da nemaju „upravljačkog iskustva“. Nije jasno zašto smatra da on ima upravljačkog iskustva?

Po stranačkoj liniji i poslić u NO Hrvatske šume

Možda zato jer je – predsjednik Nadzornog odbora Hrvatskih šuma i član revizijskog odbora? Profesor Davor Filipović je, naime, imenovan u Nadzorni odbor Hrvatskih šuma odlukom Skupštine društva 14. studenog 2017. godine, a na prvoj konstituirajućoj sjednici, 27. studenog 2017. godine izabran je za predsjednika Nadzornog odbora.

Hrvatske šume su državna tvrtka, pod ingerencijom Ministarstva poljoprivrede, a u studenom 2017. ministar je bio – Tomislav Tolušić, u međuvremenu smijenjeni utjecajni HDZ-ovac koji je dugo figurirao kao oponent Andreju Plenkoviću. Nije poznato je li Davor Filipović osobno našao put do Tomislava Tolušića, ili je stranka sugerirala da se Davora Filipovića stavi u NO Hrvatskih šuma, no činjenica je da je on na tom mjestu ostao sve do danas.

Iz Hrvatskih šuma nam je odgovoreno da Davor Filipović za svoj rad u Nadzornom odboru državne tvrtke prima naknadu od dvije tisuće kuna neto mjesečno. Prošle godine je održano deset sjednica Nadzornog odbora, a za to je, dakle, primio naknadu od 24 tisuće kuna neto. Ne znamo dobiva li i dodatno naknadu i za rad u revizijskom odboru, no, vrlo izgledno – dobiva.

Iste te godine, u kojoj je za Filipović za nadzor dobio od Hrvatskih šuma 24 tisuće kuna neto, Hrvatske šume su se našle u vrlo neugodnom skandalu: predsjednik Uprave Krunoslav Jakupčić (član HDZ-a) je bio uhapšen istog jutra kada i Josipa Rimac, državna tajnica, te je osumnjičen da je u dogovoru s Josipom Rimac pogodovao investitoru vjetroelektrane Krš-Pađene. Prema objavi iz zapisnika s ispitivanja u Uskoku, Jakupčić je svjedočio da je povukao negativno očitovanje o tvrtki C.E.M.P., investitoru vjetroelektrane, nakon što je na tome više puta inzistirala Josipa Rimac, a to se svakako može smatrati zloupotrebom čelne pozicije državne tvrtke.

Nakon ispitivanja je ubrzo pušten, a u javnim istupima je potvrdio da se sastajao s Josipom Rimac, ali nikada neformalno, a da je njezino zalaganje da se olakša pozicija investitorima može nazvati i pritiskom, ali i „kao lobiranje i njezino zalaganje za njezin grad Knin i njezinu županiju.“ Ipak, na Uskokovoj listi Krunoslav Jakupčić je četvrtosumnjičeni, istraga još traje, Josipa Rimac je podnijela ostavke na svoje dužnosti, uz klasično stranačko „jer ne želi biti na teret stranci“, a Krunoslav Jakupčić je i dalje – predsjednik Uprave Hrvatskih šuma.

Filipović zadovoljan očitovanjem Uskokovog osumnjičenika

Zanimalo nas je, dakako, što je u toj situaciji napravio predsjednik Nadzornog odbora i član revizijskog odbora, Davor Filipović. Kako je nadzirao rad predsjednika Uprave i je li poduzeo ikakve korake za zaštitu tvrtke? Iz Hrvatskih šuma je stigao vrlo šturi odgovor: „NO je tražio očitovanje Uprave Društva vezano za temu Vjetroelektrane Krš-Pađene, kao i kod svih tema od važnosti za poslovanje Društva, no nije sudjelovao u donošenju bilo kakvih odluka vezano za predmetni slučaj.“

Dakle, prije pola godine je NO Hrvatskih šuma zatražio očitovanje oko uloge uhićenog predsjednika Uprave, ne znamo što je u tom očitovanju, ali očigledno ih je zadovoljilo, jer je predsjednik Uprave Jakupčić i dalje na čelu Hrvatskih šuma i sve ide dalje po starom. Osoba koja je pod službenom istragom Uskoka za pogodovanje, neometano vodi državnu tvrtku. Izgledno je da je Nadzorni odbor pokazao puno razumijevanje za Jakupčićevo nerazlikovanje pritisaka i lobiranja, i razgovore po stranačkoj liniji.

Davor Filipović, novopečeni HDZ-ov kandidat za gradonačelnika, unatoč svim znanstvenim radovima i profesorskom stažu, nije se, dakle, uplitao u standarde menadžeriranja i situaciju u kojoj je bilo pod normalno da državna tajnica iz ministarstva uprave za jednu vjetroelektranu, nesumnjivo po stranačkoj liniji, zatraži da se malo „popusti“ investitorima. Ne brine ga ni to da tvrtku i dalje vodi direktor koji je pod istragom Uskoka.

Uz činjenicu da je pristao biti treća rezerva, da je pristao sudjelovati u tradicionalnom igrokazu tobožjeg distanciranja od Bandića, u portretu ovog političara sigurno treba naglasiti i njegov doprinos tome da svojim statiranjem u NO Hrvatske šume svjedoči da HDZ-ov modus operandi upravljanja državnim tvrtkama nije ništa bolji ako ga nadziru mladi, formalno dobro obrazovani kadrovi.

S obzirom da se za vođenje Grada Zagreba nudi i zbog svog znanja o upravljanju, važno je ukazati na to kako izgleda njegova kontrola upravljanja u praksi.