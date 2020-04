ZNANSTVENIK IGOR RUDAN POZIVA NA OPREZ: ‘U obrani protiv koronavirusa Hrvatska je među najuspješnijim zemljama, ali…’

‘Drago mi je da ljudi vide da mi Hrvati možemo ne samo biti u finalu svjetskog prvenstva u nogometu, već i među najboljima u zdravstvenoj zaštiti svog stanovništva’, navodi Igor Rudan i dodaje: ‘Ali nemojmo se nikako opustiti. Jako je puno posla još pred svima nama da smislimo kako se izvući iz ove situacije’

Igor Rudan, ugledni znanstvenik, svakodnevno na svom Facebook profilu objašnjava što se događa s koronavirusom te “običnom” čovjeku pokušava približiti situaciju i dati koji savjet. Naravno, sve sa znanstvenog aspekta. Tako je Rudan sada objavio da se Hrvatska našla uz bok državama koje se odlično brane od koronavirusa. Facebook objavu ovog znanstvenika prenosimo u cijelosti:

“Ovo sam čekao već neko vrijeme: dakle, nakon šest tjedana otkad je virus prvi put potvrđen u Hrvatskoj, nalazimo se prema rezultatima obrane u ‘društvu’ najuspješnijih zemalja svijeta, kako to ova slika i prikazuje: uz nas su Singapur, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Hong Kong, Novi Zeland i Estonija. Drago mi je da ljudi vide da mi Hrvati možemo ne samo biti u finalu svjetskog prvenstva u nogometu, već i među najboljima u zdravstvenoj zaštiti svog stanovništva. Ipak, preduvjet je, naravno, da se stvari daju u ruke ljudima koji nešto ipak i znaju.

‘Moja druga domovina, Velika Britanija, u teškoj je situaciji’

Nevjerojatnim sam se spletom okolnosti zatekao na odmoru u Zagrebu baš 25. veljače, s prvim slučajem virusa u Hrvatskoj. Pokušao sam iskoristiti ta dva tjedna za što bolju edukaciju stanovništva o pandemiji, a nastavio sam s time i iz Velike Britanije daljnja tri tjedna. Drago mi je da sam stekao toliku publiku, moji članci u Večernjaku dosežu nevjerojatan broj ljudi u šest država. Sada je Hrvatska u neusporedivo boljoj situaciji od mnogih drugih mjesta na svijetu, a ja u svojoj profesiji moram uvijek ići tamo gdje sam najpotrebniji.

Moja druga domovina, Velika Britanija, u teškoj je situaciji, trebam se sada uključiti puno aktivnije i u zbivanja ovdje. Također, epidemijski val sve više se širi i siromašnim zemljama, a one su moje područje profesionalnog zanimanja, treba nekako pomoći i njima. A i časopis mi je zatrpan radovima koje treba što prije objaviti kako bismo pomogli svima u svijetu u borbi s COVID-19. Sve su to novi prioriteti”, napisao je Igor Rudan na Facebooku.

Nastavlja pomagati Hrvatskoj

Rudan je u istoj objavi najavio da nastavlja pomagati Hrvatskoj kroz rad u znanstvenom savjetu Vlade, no dok se za COVID-19 ne pronađe neko dobro rješenje neće imati puno vremena za društvene mreže u Lijepoj našoj. Najavio je da mora seriju članaka hitno prevesti na engleski te njome pokušati pomoći i ljudima u zemljama u razvoju da se što bolje pripreme za koronavirus.

“Nakon ovih nevjerojatnih šest tjedana, Hrvatska stoji jako dobro, ali nemojmo se nikako opustiti. Jako je puno posla još pred svima nama da smislimo kako se izvući iz ove situacije. No, veseli me da su struka i znanje do sada u Hrvatskoj ovako dobro odradile svoj posao i dali vidljive rezultate, kamo sreće da se na njih oslanjamo i u svemu drugome što radimo”, napisao je Rudan.

