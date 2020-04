ZNANSTVENIK ĐIKIĆ UPUTIO OZBILJNO UPOZORENJE: ‘Sada smo u najopasnijoj fazi, iz Splita se može dogoditi proboj virusa’

Đikić je poseban apel imao za savjetnika premijera Plenkovića, Zvonimira Frku Petešića: ‘U jednom je gostovanju govorio o hrvatskim brojkama, pokazao je da to nije njegova struka i nije to znao dobro prezentirati. Prikazao je brojke u apsolutnim brojevima, kazao kako je Vlada napravila sve, da je Hrvatska ispred Norveške, Njemačke, ne uspoređujući stope u tim državama, i na taj način šalje potpuno krivu, znanstveno nekorektnu poruku javnosti. Umjesto da upozorava javnost, on pokušava hvaliti Vladu i pokazivati da smo mi na vrhu svijeta, a stvarno nismo’

Ugledni hrvatski znanstvenik Ivan Đikić u N1 studiju uživo govorio je o epidemiji koronavirusa te je pritom upozorio i političare.

Đikić je rekao da je najvažnije da stručnjaci, epidemiolozi, infektolozi i znanstvenici daju točne podatke i da politika bude u pozadini i sluša struku te na temelju njihovih savjeta donosi odluke.

“U Hrvatskoj smo imali sreće da je ministar zdravstva preuzeo odgovornu funkciju, da je prvo bio stručnjak, pa onda političar. Vidi se da nije iskorištavao svoju funkciju u Vladi niti političku iskaznicu”, kazao je Đikić, pohvalivši i zdravstveno osoblje.

Kritizirao ponašanje pojedinaca

“Jedina poruka političarima je da nažalost nisu pripremili ni zdravstveni sustav niti građane obrazovanjem da smo mogli zajednički reagirati na ovu krizu prije i bilo bi puno manje gubitaka”, kazao je.

Kritizirajući ponašanje pojedinih političara kazao je da je neodgovorno da se političari ne mogu barem malo suzdržati od prepiranja i iskorištavanja ove tragične situacije u svoju korist.

“Političari moraju shvatiti da postavljanje ljudi kao ravnatelja ustanova, bolnica i domova za starije, da su bili loši politički potezi. Imamo puno poteza gdje ljudi iskazuju negativnosti u Hrvatskoj, to treba biti kritika sadašnje situacije, ne treba se kažnjavati ljude koji na temelju činjenica govore”, rekao je Đikić.

Apelirao je i na premijera Andreja Plenkovića i predsjednika SDP-a, Davora Bernardića, pozvavši ih da sjednu za stol i zajednički djeluju da i preporuke vlasti i oporbe budu uključene te da se zajednički donesu odluke o zaštiti zdravlja, demokracije i građana od nepotrebnih političkih svađa.

“Nismo u fazi sigurnosti, mi smo u vrlo opasnoj fazi i ovakve prepreke ugrožavaju napredak. Ako svi zajedno radimo, možemo reći da smo bili uspješni”, rekao je Đikić koji je u kontaktu i s ministrom zdravstva, Vilijem Berošem, te da daje savjete i njemu i građanima, kad god ga se pozove.

Proboj virusa

“Sada smo u najopasnijoj fazi, u domu u Splitu može se dogoditi proboj virusa u nekontroliranu populaciju i možemo izgubiti podatke koji su dobri. Ne smije se dogoditi da najavljujemo relaksaciju mjera, ne smijemo govoriti ljudima da ostaju doma, a onda se nađu problemi na političkoj strani. Neka se svi povuku i puste stručnjake da rade.

Hrvatska nije ni blizu vrha svjetske borbe protiv Covida-19, nema razloga da se uspoređujemo s drugima, da se hvalimo kako smo dobri, a istovremeno radimo ovakve gafove. Ne smijemo izgubiti utakmicu u produžetku”, rekao je Đikić.

Poseban apel imao je za savjetnika premijera Plenkovića, Zvonimira Frku Petešića.

“U jednom je gostovanju govorio o hrvatskim brojkama, pokazao je da to nije njegova struka i nije to znao dobro prezentirati. Prikazao je brojke u apsolutnim brojevima, kazao kako je Vlada napravila sve, da je Hrvatska ispred Norveške, Njemačke, ne uspoređujući stope u tim državama, i na taj način šalje potpuno krivu, znanstveno nekorektnu poruku javnosti. Umjesto da upozorava javnost, on pokušava hvaliti Vladu i pokazivati da smo mi na vrhu svijeta, a stvarno nismo”, kazao je Đikić.

