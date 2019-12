ZNANSTVENIKE I DALJE ZBUNJUJU TREPTAJUĆA SVJETLA NA NEBU, NE MOGU IH DOKUČITI: ‘Tko zna, možda su izvanzemaljci…’

Znanstvenici kažu da bi rezultati istraživanja mogli promijeniti naše razumijevanje prostora, što pak može dovesti do ‘nove astrofizike’

Neobična treptajuća svjetla na nebu još uvijek zbunjuju znanstvenike pa se njihovo istraživanje odužilo. Kako piše Independent, znanstvenici pokušavaju utvrditi jesu li ta svjetla zapravo znakovi “međuzvjezdanih komunikacijskih lasera” ili izvanzemaljskih struktura. Znanstvenici pokušavaju razumjeti što su nestajući objekti koji su primijećeni među zvijezdama.

Astronomi vjeruju da svjetlost vjerojatno dolazi iz “prirodnih, ako pomalo ekstremnih, astrofizičkih izvora”. Međutim, tek treba pronaći nekakvo objašnjenje jer ipak otkrili su barem sto svjetala. Znanstvenici kažu da bi rezultati istraživanja mogli promijeniti naše razumijevanje prostora, što pak može dovesti do “nove astrofizike”.

‘Prirodno’ objašnjenje svjetala

“Implikacije pronalaska takvih objekata šire se od tradicionalnih polja astrofizike do egzotičnijih traženja dokaza tehnološki naprednih civilizacija”, pišu autori u novom radu. U detaljno objavljenom istraživanju u Astrofizičkom časopisu, znanstvenici su pogledali javno dostupne slike neba koje datiraju još od pedesetih godina prošlog vijeka, poput starih kataloga vojnog neba. Usporedili su ta povijesna promatranja s modernim istraživanjima neba, tražeći fizičke pokazatelje koji uključuju zvijezde za koje se čini da su nestale s Mliječne staze.

“Pronalazak stvarno nestajuće zvijezde, ili zvijezde koja se pojavljuje niotkuda, bilo bi dragocjeno otkriće i sigurno bi uključivalo nove astrofizike izvan one kakvu poznajemo danas”, izjavila je voditeljica projekta Beatriz Villarroel, Sveučilište u Stockholmu i Instituto de Astrofísica de Kanarija u Španjolskoj. Obično će se umiruća zvijezda vrlo sporo mijenjati u bijelog patuljka ili će umrijeti iznenadnom eksplozijom kao supernova. Nestala zvijezda bi, dakle, u potpunosti naznačila nešto drugo. To bi bila ili nova, prirodna astrofizička pojava ili izvanzemaljsku aktivnost drugdje u svemiru. Jedino poznato prirodno objašnjenje za takvu nestajuću zvijezdu bile bi “neuspjele supernove” za koje se teoretski predviđa da će se dogoditi kad se vrlo masivna zvijezda sruši u crnu rupu, a da pritom ne pošalje bilo kakvu eksploziju. No, one su vrlo rijetke.

Objašnjenje vezano uz vanzemaljce

Moguća izvanzemaljska objašnjenja uključuju lasere koji se šalju kroz svemir kao dio komunikacije između zvijezda ili Dysonovih sfera, što su teorijske strukture koje bi vanzemaljske civilizacije mogle graditi oko zvijezde i iskoristiti njezinu energiju. Iako su obje hipotetski moguće, do sada nije otkriven nijedan dokaz ni za jednu teoriju. Znanstvenici su već pregledali 15 posto mogućih predmeta u svojim podacima i pronašli oko sto”crvenih prijelaznih”, ili takvih varijabilnih objekata.

Neki od njih se ponašaju vrlo dramatično – propadaju da bi vrlo brzo nekoliko tisuća puta postali blistavi. “Iznimno smo uzbuđeni zbog praćenja 100 prijelaznih crvenih boja”, rekla je Beatriz Villarroel u izjavi.

