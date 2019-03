ZNANSTVENICI U ŠOKU: Muškarci koji su sudjelovali u krvavoj ceremoniji s noževima oboljeli su od smrtonosnog virusa

Iako većina ljudi koji su zaraženi virusom nikada ne razviju simptome, neki od njih obole od bolesti kao što je smrtonosni rak krvi ili oslabljeno stanje živčanog sustava

U izvještaju koji je objavljen u srijedu znanstvenici su naveli kako su zaprepašteni jer se deset Britanaca zarazilo s ne toliko poznatim virusom HTLV -1, s obzirom na to da način života tih muškaraca ne spada u skupinu rizičnog ponašanja, piše Daily Mail.

Neki nikada ne razviju simptome, ali neki obole od smrtonosnih bolesti

Međutim, istražitelji su doznali kako su muškarci sudjelovali u religioznim ritualima u Iraku, Pakistanu, Indiji i Velikoj Britaniji koji uključuju samoranjavanjem nožem ili samobičevanjem.

“Postojale su neke sugestije da je moguće prenijeti infekciju i na taj način, ali do sada to nije bilo opisano ni u jednoj medicinskoj studiji”, izjavila je doktorica Divya Dhasmana iz bolnice St. Mary u Londonu. Ona je jedna od autorica studije objavljene u medicinskom časopisu američkog Centra za kontrolu bolesti i prevenciju.

Muškarci su bili zaraženi ljudskom T-stanicom leukemije virusa tipa 1. Iako većina ljudi koja je zaražena virusom nikada ne razvije simptome, neki od njih obole od bolesti kao što su smrtonosni rak krvi ili oslabljeno stanje živčanog sustava.

Uznemirujući rituali od kojih će vam pozliti

Misterij riješili ožiljci na leđima

HTLV -1 može se prenijeti dojenjem, spolnim odnosom, tranfuzijom krvi ili dijeljenjem igli. Stručnjaci pretpostavljaju kako je oko 10 milijuna ljudi diljem svijeta zaraženo virusom, iako se sam virus smatra relativno rijetkom pojavom u SAD-u i Velikoj Britaniji.

Niti jedan od muškaraca u studiji nije imao simptome virusa. Dijagnosticirani su slučajno, kroz testove koji prethode doniranju krvi ili proceduri in vitro oplodnje. Upravo na njihovim slučajevima radili su istraživači u bolnici St. Mary, koja je referentni centar u Engleskoj za slučajeve HTLV-a.

Misterij kako je došlo do zaraze otkriven je kada je Dhasmana primijetila ožiljke na leđima jednog od muškaraca, što je dovelo do otkrića da je svih 10 muškaraca sudjelovalo u religijskom ritualu samobičevanja. Jedan od rituala uključuje udarac u čelo s nožem koji je potom predan na korištenje drugim sudionicima u procesiji, dok drugi ritual uključuje samoudaranje s lancem na kojem su oštrice.

To nije dovoljno

“Jedan od muškaraca rekao je da je oštrica koju je koristio je bila umočena u kantu u kojoj se nalazila tekućina za dezinfenciju, međutim to nije dovoljno da zaustavi širenje HTLV-1”, izjavila je doktorica.

Samobičevanje ili samoozlijeđivanje prakticira se među različitim religijskim skupinama, među kojima su najpoznatiji slučajevi šijiti muslimana na sveti dan Ashoura. Uobičajno u takvim ritualima sudjeluju samo muškarci, no takvi rituali kontroverzni su i unutar samih religijskih skupina.

“Naša poruka je ‘nemojte to činiti’. Naša poruka je ‘Ukoliko to činite, nemojte dijeliti opremu s kojom to činite'”, izjavila je doktorica Divya Dhasmana.