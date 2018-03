Znanstvenici tvrde da bi ovo spriječilo milijune smrti!

Utrostručite porez na duhan i duhanske proizvode i to će spriječiti 200 milijuna smrti na svijetu, poručuju znanstvenici britanske udruge Cancer Research UK (CRUK).

Upravo bi takav velik porez na duhanske proizvode smanjio broj pušača za čak trećinu i spriječio prerane smrti čak 200 milijuna ljudi koji obole od raka pluća i drugih bolesti izazvanih cigaretama i sličnim proizvodima.

Znanstvenici smatraju da bi jedno takvo veliko povećanje poreza na duhanske proizvode primoralo ljude da odustanu od pušenja, a ne da ga samo zamjene jeftinijim. Napominju da tako mnogi mladi uopće ne bi ni razmatrali početak konzumiranja cigareta.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), duhan godišnje ubije oko šest milijuna ljudi, a ako se ništa ne poduzme, ta brojka će do 2030. godine narasti do čak osam milijuna.

Osim raka pluća, izaziva i bolesti srca, moždani udar i visoki tlak.

Porez jedino realno rješenje

Na svijetu ima 1,3 milijarde pušača koji zbog svog poroka izgube najmanje 10 godina života.

”U svijetu je trenutno pola milijarde djece i mlađih osoba od 35 godina koji su ili će ubrzo postati pušači, te zauvijek postati ovisnici o duhanu”, rekao je Harpal Kumar iz CRUK-a.

Tome treba stati na kraj, a ovo je jedino realno rješenje.