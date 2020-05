ZNANSTVENICI SU OTKRILI NOVE MUTACIJE KORONAVIRUSA: I dok jedna slabi njegovu snagu, ona druga je posebno zabrinjavajuća

Objavljene su dvije nove studije. Znanstvenici su otkrili dvije mutacije koronavirusa, od kojih jedna slabi njegovu snagu, a druga je postala dominantna u širenju virusa u Europi

Neki virusi, poput gripe, mutiraju toliko često da farmaceuti svake godine moraju mijenjati sastav cjepiva. No, činjenica da se SARS-CoV-2 sporo mijenja i evoluira, bez obzira na to što se širi mjesecima i što je zarazio 3,8 milijuna ljudi, zapravo je sjajna vijest za znanstvenike koji proučavaju virus i pokušavaju pronaći cjepivo. No, to ne znači da virus uopće ne mutira.

Dvije nedavne studije bavile su se RNA genomom SARS-CoV-2, u potrazi za mutacijama. Istraživanje provedeno na Sveučilištu Arizona otkrilo je brisanje velikog osnovnog para u uzorku virusa kod pacijenta iz Tampe. Naime, otkrili su da je genom nazvan AZ-ASU2923 u stanju eliminirati 81 bazni par gena ORF7a. Taj gen stvara dodatni protein koji pomaže virusu da postane zarazan te da se razmnoži i proširi unutar ljudskog organizma. Smatra se da taj protein pomaže koronavirusu da izbjegne naš imunitet i ubije stanicu nakon razmnožavanja.

“Jedan od razloga zašto je ova mutacija zanimljiva je zbog toga što odražava veliku eliminaciju, koja je nastala izbijanjem SARS-a 2003.”, rekao je virolog Efrem Lim sa Sveučilišta Arizona.

Trenutno nije poznato kako ova mutacija mijenja koronavirus, ali dosadašnja istraživanja sličnih gena i činjenica da je promjena pronađena samo kod jednog pojedinca sugeriraju na to da bi brisanje dijela genoma bilo pogubno za virus.

“Pojavljuju se slične delecije u genomima SARS-CoV-2, posebno u genu ORF8 koji potencijalno može smanjiti formu virusa. Iako napori u suvremenim metodama sekvenciranja diljem svijeta pokazuju da su genomi SARS-CoV-2 relativno stabilni, dinamičke mutacije mogu biti otkrivene kod pojedinaca sa simptomima zaraze”, stoji u njihovom istraživanju.

Otkriven obrazac mutacija

No, druga studija Nacionalnog laboratorija u Los Alamosu, otkrila je obrazac za praćenje mutacija koronavirusa, posebno onih koje se odnose na zloglasni šiljasti protein na površini virusa. Tim je pronašao četrnaest mutacija koje se odnose na šiljak, koji se gomila kako se virus širi. Ali, jedna mutacija posebno zabrinjava istraživače.

“Mutacijski šiljak D614G je zabrinjavajući, jer se u Europi počeo širiti početkom veljače, a kada dođe u nova područja brzo postaje dominantan oblik. Međutim, nije utvrđena značajna povezanost između statusa D614G i statusa hospitalizacije”, piše tim u svom istraživanju.

Ta mutacija je mnogo manja od one otkrivene u Arizoni, jer se radi o zamjeni u jednom osnovnom paru, iako je većina slučajeva imala po dvije zamjene i druga dva gena. Znanstvenici tvrde da je mutacija proteina D614G “prestigla” izvornu mutaciju iz Wuhana na mnogim lokacijama širom svijeta te naglašavaju “hitnu potrebu za ranim upozorenjem” u slučaju da će ta mutacija utjecati na razvoj lijekova i cjepiva. No, ne slažu se svi da je mutacija značajno promijenila sposobnost širenja virusa.

“Velika većina sekvenciranih izolata potječe iz europske epidemije koja je bila opsežnija od kineske. To bi moglo biti zato što je virus prenosiviji, ali i zato što su relativno kasne reakcije država dopustile da se još više proširi”, izjavio je epidemiolog sa Sveučilišta Harvard, Bill Hanage.

25 mutacija godišnje

Kao i sve ostalo što ima genetski materijal, virusi će polako mutirati dok se budu množili. Procjenjuje se da SARS-CoV-2 ima stopu manju od 25 mutacija godišnje, u usporedbi s 50 godišnjih mutacija gripe. Većina mutacija je neutralna, odnosno one naizgled ne čine ništa, dok su neke štetne po virus. Samo mali postotak svih mutacija blagotvorno djeluje na sam virus, piše ScienceAlert.

Iako su rijetke, korisne mutacije događaju u svim vrstama organizama, a otpornost na antibiotike kod bakterija je jedan od primjera. No, u ovom trenutku nije poznato koja je vrsta mutacije D614G namijenjena virusu SARS-CoV-2. Dobra stvar je što znanstvenici već rade na otkrivanju njene namjene. Iako mutacija visokozaraznog i opasnog koronavirusa zvuči zastrašujuće, on samo radi što i svi drugi virusi, a to mu, vjerojatno, ne ide u korist.

