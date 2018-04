ZNANSTVENICI POZVALI NA BOJKOT JUŽNOKOREJSKOG SVEUČILIŠTA: Strahuju da se tamo izrađuju roboti-ubojice

Znanstvenici širom svijeta pozvali su na bojkotiranje sveučilišta koje navodno radi na izradi autonomnih oružanih sustava ili robota-ubojica.

Najmanje 50 znanstvenika, stručnjaka za umjetnu inteligenciju (UI) iz cijelog svijeta pozvalo je na bojkot južnokorejskog sveučilišta iz straha da radi s obrambenom tvtkom na razvoju autonomnih oružja, ili ‘robota-ubojica’, piše CNN.

Opasnost od ‘treće revolucije’

Najavljujući svoj bojkot, znanstvenici su rekli kako su razočarani što je Korejski napredni institut za znanost i tehnologiju (KAIST) radi na “ubrzanju utrke o naoružanju i razvoju ovakvog oružja”, što je tvrdnja koju je sveučilište poreklo.

“Zbog toga mi javno proglašavamo da ćemo bojkotirati sve kolaboratore s bilo kojim dijelom KAIST-a sve dok sam predsjednik KAIST-a ne osigura uvjerenja, koja smo već tražili ali nismo dobili, da Institut neće razvijati autonomna oružja bez značajne ljudske kontrole”, navodi se u izjavi.



Znanstvenici su dodali da će ako ih se razvije, autonomna oružja biti ‘treća revolucija’ u ratovanju. “Omogućiti će ratovanje koje će biti brže i na većoj skali negoli ikada do sada”, stoji u izjavi. “Imati će potencijal da postanu oružja terora. Despoti i teroristi moći će ih koristiti protiv nevinog stanovništva jer neće posjedovati nikakvu etičku samokontrolu. Ovu će pandorinu kutiju biti teško zatovriti kada se jednom otvori.”

Krajem veljače KAIST je najavio otvaranje znanstvenog centra za istraživanje UI u suradnji s obrambenom tvrtkom Hanwha Systems. Ta je najava u međuvfremenu uklonjena s web stranice sveučilišta.

Predsjednik KAIST-a Shin Sung-chul izdao je u srijedu priopćenje u kojem navodi kako sveučilište ne namjerava razvijati “smrtonosne autonomne oružane sustave ili robote-ubojice”. “Kao akademska institucija, mi cijenimo ljudska prava i standarde etike do vrlo visokog stupnja. KAIST se trudi provoditi istraživanja kako bi što bolje služili svijetu”, rekao je.

Organizator bojkota, profesor UI na Sveučilištu Novog Južnog Walesa Toby Walsh, rekao je kako je većinom zadovoljan Shinovim riječima. Organizatori bojkota još nisu rekli hoće li se on nastaviti i nakon izjave.

“Još uvijek imam nekoliko upitnika o tome što namjeravaju raditi ali općenito govoreći prikladno su odgovorili”, rekao je Walsh.

Poziv na zabranu UI oružja

‘ZABRANITE ROBOTE UBOJICE’: Dramatično upozorenje krovnoj svjetskoj organizaciji. ‘Nemamo puno vremena…’

Bojkot je došao manje od tjedan dana prije sastanka UN-a u Ženevi na kojem bi se trebalo raspravljati o zabrinutosti u vezi autonomnih oružanih sustava. Sudeći po izjavi koju su objavili oni koji podržavaju bojkot, do sada su 22 zemlje pozvale na preventivnu zabranu autonomnog oružja. “Neka je oružja bolje držati dalje od bojišta”, rekao je Walsh CNN-u. “Odlučili smo to s biološkim oružjem, kemijskim oružjem i nuklearnim oružjem, te koristimo tu tehnologiju za bolje, miroljubive svrhe, a to je ono čemu se i sada nadamo.”