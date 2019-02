OTKRIVENA JOŠ JEDNA OPASNOST KLIMATSKIH PROMJENA: Zbog veće biološke osjetljivosti populacija jednog spola mogla bi drastično pasti

Stres uzrokovan klimatskim nepogodama zbog globalnog zatopljenja također mogu uzrokovati promjene, smatra poznati znanstvenik Misao Fukuda

Nedavna studija objavljena u Japanu pokazala je povezanost između fluktuacije u temperaturi i smanjenju broja dječaka u odnosu na djevojčice kada je riječ omjer rođenih prema spolu, s obzirom da je začeće dječaka posebno osjetljivo kada je riječ o vanjskim faktorima stresa, smatra autor studije dr. Misao Fukuda.

NASA SNIMILA ZABRINJAVAJUĆI PRIZOR: ‘Ovo je dokaz da globalno zatopljenje mijenja naš planet’

Utjecaj elementarnih nepogoda

Globalno zatopljenje znači da bi veći broj dječaka mogao biti rođen na područjima gdje će doći do porasta temperature, a manje dječaka će biti rođeno na područjima gdje su druge promjene okoliša, kao što su suše i požari uzrokovani globalnim zatopljenjem.

Naime, Fukuda i njegovi kolege objavili su prošle godine studiju u kojoj su analizirali rođenja djece prema spolu u područjima pogođenima elementarnim nepogodama koje su uzrokovale ekstreman stres. Područja koja su uključivala analizu su prefektura Hyogo nakon potresa 1995. godine, Tohoku nakon velikog istočnog potresa 2011. godine i katastrofe u nuklearki u Fukushimi, te prefektura Kumamoto nakon potresa 2016. godine.

Osjetljiviji na stres

Devet mjeseci od tih katastrofa, broj dječaka rođen u tim područjima pao je u odnosu na godinu ranije u rasponu od 6 do 14 posto. Ti podaci podupiru teoriju da značajan stres utječe na razdoblje gestacije, što izaziva promjene u omjeru broja rođenih dječaka u odnosu na broj rođenih djevojčica, navodi se u studiji.

Stres uzrokovan klimatskim nepogodama zbog globalnog zatopljenja također mogu uzrokovati promjene, napisao je dr. Fukada u mailu, piše CNN.

Iako znanstvenici ne znaju kako stres utječe na razdoblje gestacije, Fukada teorizira kako osjetljivost spermija Y-kromosoma, muških embrija i/ili muških fetusa na stres je razlog zašto dolazi do “suptilne, ali značajne promjene u omjeru dječaka i djevojčica”.

Veći broj rođene muške djece

Predsjednik i znanstvenik u istraživačkom institutu Fresh Pond u Cambridgeu Steve Orzack navodi kako znanstvenici vjeruju da je omjer dječaka i djevojčica pri začeću jednak, međutim više od pola začetih umre prilikom razdoblja gestacije što rezultira neravnotežom u broju rođenih dječaka i djevojčica pri rođenju.

“Načelno, više ženskih embrija umre tijekom trudnoće od muških. Zato je veći broj muške rođene djece”, tvrdi Orzack koji je objavio istraživanje na tu temu.

Profesor na Sveučilištu California na Berkeleyju Ray Catalano objasnio je kako je proces prirodne selekcije u maternici razlog zašto dolazi do smrti embrija u razdoblju gestacije.

“Biologija majke spontano abortira neka začeća u maternice, ali neka ne. Faktori koji filtriraju tko preživi period od začeća do rođenja uključuje abnormalnosti u kromosomima ili genetici embrija ili reakcija majke na stres zbog promjena u njezinom okolišu,” smatra Catalano.

JOŠ NE VJERUJETE U GLOBALNO ZATOPLJENJE? Pogledajte podatke o ovogodišnjem listopadu

Biološki slabiji u ranom djetinjstvu

Budući da jajnici ženskog fetusa nose sva jajašca koja će ona ikada posjedovati, mogućnost genetičkog defekta koji može biti pronađen su veća za razliku od defekta koji mogu biti pronađeni na muškom fetusu, koji nosi samo svoje gene. Diljem svijeta rađa se u prosjeku 103 do 106 dječaka na svakih 100 djevojčica, te je djelomično to razlog zašto su muške bebe ‘relativno osjetljiv organizam’.

“U svakom društvu, svake godine, ljudsko biće koje će najvjerojatnije umrijeti prerano je muško dijete. To vrijedi za svako društvo za koje imamo podatke”, rekao je Catalano. Razlozi za to nisu poznati, ali neki znanstvenici vjeruju da su dječaci biološki slabiji i osjetljiviji na bolesti i preranu smrt.

Analiza populacije

Prilikom analize populacije Danske, Finske, Norveške i Švedske rođene u vremenskom periodu između 1878. godine i 1914. godine pokazalo se kako hladnije godine znače rođen manji broj muške djece. Doduše, to znači da dječaci koji su rođeni tih godina su imali manje šanse da umru u ranom djetinjstvu.

Catalanovo istraživanje je pak pokazalo da su ti dječaci odrasli u muškarce koji su imali veći broj djece od uobičajenoga, što je dokaz prirodne selekcije na djelu.

Globalno zatopljenje

“Učinci globalnog zatopljenja također će oblikovati proces prirodne selekcije u maternici. Ako počnete relativno brzo mijenjati okolinu – vremenski period od 100, 150 godina je u evolucijskom vremenu treptaj oka. To znači da ćete promijeniti okolinu u kojoj se događa proces ljudske gestacije”, smatra Catalano.

Ako se tome doda činjenica da dosadašnji modeli klimatskih promjena ne predviđaju samo da će Zemlja postati toplija.

“Ono što oni predviđaju jest da će stvari postati manje predvidljive. Imat ćemo veće promjene temperature s povećanjem temperature, nižim temperaturama i bržim oscilacijama između dviju krajnosti”, izjavio je Ray Catalano koji smatra kako će ekstremno vrijeme i posljedice promjena u okolišu kao što su suše vjerojatno dovesti do ljudskog stresa.

Taj stres će vjerojatno utjecati na promjene u omjeru rođenih, te će doći do prilagodbe – normalne evolucijske reakcije. Kada promjenite klimu na način na koji je mi mijenjamo, tada ćete promijeniti i karakteristike populacije.

DRAMATIČNO IZVJEŠĆE UN-a: Za tek 12 godina stižu ekstremne suše, glad i, generalno, globalna katastrofa

Toplije vrijeme, više dječaka

Samuli Helle, znanstvenik s odjela biologije Sveučilišta Turku u Finskoj, otkrio je da ‘više temperature donose sinove’.

U njegovoj analizi populacije Sami naroda u sjevernoj Finskoj dovela je do kvantifikacije efekta. Naime, za povećanje temperature za 1 Celzijev stupanj, došlo je do 0,06 posto povećanju u korist dječaka u odnosu na djevojčice. Kako on navodi, godišnje povećanje temperature za 3 Celzijeva stupnja značilo bi povećanje dječaka u odnosu na djevojčica za 0,18 posto.

“To nije dramatično na prvi pogled, međutim trebalo bi zapamtiti da u velikim populacijama takav efekt znači tisuće dječaka više godišnje,” napisao je Helle u mailu CNN-u, te on smatra kako šumski požari i poplave uzrokovane globalnim zatopljenjem će vjerojatno dovesti do promjena u omjeru rođenih, iako to nužno neće biti globalno.

Posljedice zagađenja

“Takvi utjecaji će vjerojatno biti lokalni, s obzirom da se klima drugačije ponaša u drugačijim dijelovima svijeta. Isto tako, elementarne nepogode imaju vjerojatno prostorno ograničenje za razliku od ograničavajućeg utjecaja na ljudsku reprodukciju,” smatra Helle koji navodi kako je više faktora koji utječu na omjer rođenih prema spolu u oba smjeru, te kako ne očekuje da će vidjeti promjene na globalnoj razini samo zbog klimatske promjene.

Orzack ne vjeruje kako je dovoljno dokaza kako će klimatske promjene utjecati na omjer rođenih prema spolu. Postoji trend zemalja prema manjem omjeru dječaka pri rođenju, međurim Orzack ne zna je li taj trend direktna posljedica klimatske promjeni ili je možda zbog posljedice zagađenja.

Stabilizacija nakon nekoliko mjeseci

Fukada vjeruje kako potencijalne posljedice klimatskih promjena na omjer novorođene djece prema spolu ‘neće biti podjednak’ diljem svijeta.

“To može ovisiti o različitim faktorima okoliša svakog mjesta. Ekstremno vruće ili ekstremno hladno može utjecati na omjer rođenih prema spolu, dok umjerenije promjene nisu uvijek pokazala utjecaj”, smatra japanski znanstvenik čija studija je pokazala da je omjer rođenih prema spolu vratio u normalne okviru unutar nekoliko mjeseci.

“Ljudi su izuzetno prilagodljivi, preživjeli smo ledeno doba”, izjavio je Catalano koji se ne boji da će ljudi prilagoditi klimatskim promjenama.

“Što ćemo biti nakon prilagodbe? Bit ćemo drugačiji. Klimatska promjene će promjeniti karakteristike populacije na način koji se još uvijek ne može predvidjeti”, smatra Catalano.