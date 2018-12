ZNANSTVENICI IZBUŠILI KILOMETRIMA DUBOKU RUPU U MORSKOM DNU I ZAPREPASTILI SE: ‘Ovo je podzemni Galapagos’

Nakon desetljeća istraživanja, znanstvenici otkrili jedva žive “zombi” bakterije i druge oblike života ispod Zemljine površine

Danas je globalna zajednica znanstvenika Deep Carbon Observatory objavila da su znanstvenici nakon desetljeća istraživanja otkrili jedva žive “zombi” bakterije i druge oblike života ispod Zemljine površine, izvještava CNN. Mnogi životni oblici stari su milijune godina.

Izvršni direktor zajednice Deep Carbon Observatory, Robert Hazen, rekao je da je otkriće, koje su nazvali “podzemnim Galapagosom”, “krunsko postignuće” tisuću znanstvenika koji su “otvorili naše oči nevjerojatnim vidicima – novim pogledima na život za koje nikada nismo mislili da postoje”.

Biomasa ekosustava organizama procjenjuje se na 15 do 23 milijarde metričkih tona (16.6 do 25.4 milijarde tona), što je stotine puta više od cjelokupnog ljudskog života. Također, obuhvaća volumen od 2 do 2.3 milijardne kubičnih kilometara, što je dvostruko više od svih Zemljinih oceana.

Izbušili rupu na morskom dnu

Znanstvenici su iskoristili napredak tehnologije te izbušili 2.5 kilometara duboku rupu na morskom dnu, prikupivši uzorke “mikroba iz kontinentalnih rudnika bušotina koje su duboke više od 5 kilometara”, prenosi CNN.

Otkriće bi moglo promijeniti naše poimanje života na Zemlji te imati implikacije na vjerojatnost sličnih otkrića na drugim planetama.

Možda nadmašuju raznolikost života na površini

Prema izvješću, postoje milijuni različitih tipova bakterija, arheja i eukariota koji žive ispod površine Zemlje te po raznolikosti možda i nadmašuju raznolikost života na površini Zemlje.

“Mikrobi u dubinama često su puno drugačiji od svojih površinskih rođaka sa životnim ciklusima gotovo geoloških vremenskih razdoblja, gosteći se u nekim slučajevima samo energijom stijena”, piše u izvješću, prenosi CNN.

Poput nove Amazone

Dopredsjednik zajednice Deep Carbon Observatory, Mitch Sogin, rekao je da je otkriće nešto poput pronalaska nove Amazone.

“Istraživanje dubokih podzemnih površina slično je istraživanju Amazonske prašume. Život je posvuda, a svugdje postoji obilje neočekivanih i neobičnih organizama što ulijeva strahopoštovanje”, tvrdi Sogin.

Kako i gdje je započeo život?

Jedno od pitanja koje ovo istraživanje nameće je kako je započeo bogati život posvuda, kako preživljava i kako se reproducira u ekstremnim uvjetima.

“Je li život započeo duboko u Zemlji (ili unutar kore, blizu hidrotermalnih otvora, ili u subdukcijskim zonama) te potom migrirao gore, prema Suncu?”, pitaju se u izvještaju.

“Ili je život započeo u toplom malo jezercu na površini i migrirao dolje? Kako se ispodpovršinski mikrobni zombiji reproduciraju i žive bez dijeljenja milijunima, pa do desetak milijuna godina?”, pitaju se u izvješću koje isto tako postavlja pitanja kako se taj život širi te koji im je glavni izvor energije u uvjetima ekstremnih temperatura, pritiska i odsutnosti hranjivih tvari.