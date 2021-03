ZNANSTVENICE U POTRAZI ZA VODOM S MARSA: Popularna teorija ipak ‘ne drži vodu’, a konačni odgovor se nalazi na Zemlji

Dvije znanstvenice nastoje pobiti dosadašnju teoriju da su vodu s Marsa otpuhali Sunčevi vjetrovi

Prije četiri milijarde godina, kad se život na Zemlji tek počeo razvijati, naš planet i Mars bili su nevjerojatno slični. Crveni planet, kakvog ga sad znamo, tad je bio prekriven vodom, odnosno oceanom dubokim od 100 do 1500 metara. I ostatak geografskih obilježja bio je sličan Zemljinom; kiše su padale, rijeke su tekle i skupljale su se u jezera. No, milijardu godina poslije taj je svijet iščezao.

Tim znanstvenika s Caltecha i NASA-e vjeruje da je riješio taj misterij. Sve donedavno, najpopularnija teorija je bila da je voda s Marsa isparila u svemir. Mars je mnogo manji od Zemlje, s upola manjim radijusom i 15 posto mase i volumena, pa se smatralo da se njegova usijana jezgra prije ohladila i kristalizirala, zbog čega je planet izgubio magnetno polje koje ga je štitilo od Sunčevog vjetra, pa su oni, u teoriji, doslovno otpuhali atmosferu Crvenog planeta u svemir. Pretpostavljalo se da je pad tlaka na površini Marsa uzrokovao isparavanje vodenih masa, koje su također otpuhane u svemir.

Teorija koja ‘ne drži vodu’

No, doktorandica Eva Scheller s Caltecha i profesorica planetologije Bethany Ehlman s Instituta Keck, otkrile su kako ta teorija “ne drži vodu”. Proučavajući podatke iz raznih izvora, otkrile su da je omjer vodika i deuterija nikako ne podržava teoriju o isparavanju ili otpuhivanju. Da su Sunčevi vjetrovi zaista otpuhali svu vodu iz atmosfere, zaostao bi veći postotak težih molekula deuterija. No, on je isti kao i u Zemljinoj atmosferi – 0,02 posto.

Stoga znanstvenice smatra da se sva voda upila u Marsovu koru. Kamenje postupno reagira s vodom te se pretvara u razne minerale, a to je proces koji se odvija i na Zemlji. No, voda zarobljena u mineralima na Zemlji reciklira se kroz vulkansku aktivnost. No, nje na Marsu nema, pa je sva voda zarobljena u mineralima. Tako je, prema modelu predstavljenom u istraživanju, Marsova kora upila od 30 do 99 posto sve vode koja se nalazila na površini, dok je za nestanak ostatka odgovorno isparavanje atmosfere. “Sva je ta voda odvojena relativno rano, i potom se nikad nije vratila u opticaj”, objasnila je Scheller.

Odgovor se krije na Zemlji

Isti tim planira provesti eksperimente na mineralima na Zemlji, kako bi potvrdio svoju hipotezu. Nadaju se i novim podacima s rovera Perseverance, koji je tek započeo svoje istraživanje Marsa u krateru Jezero. Ako su Scheller i Ehlman u pravu, analiza kamenja na dnu nekadašnjeg jezera mogla bi potvrditi njihovu teoriju. Znanstvenice su zadužene za suradnju s timom rovera Perseverance koji će birati uzorke tla i kamenja, koji bi do kraja ovog desetljeća mogli biti vraćeni na Zemlju, što bi, pak, omogućilo temeljitu laboratorijsku analizu minerala i konačan odgovor na pitanje – gdje je nestala sva voda s Marsa?