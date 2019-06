ZLOGLASNI MORSKI PAS LJUDOŽDER SE VRATIO U MEDITERAN: ‘Ovo je prvi put da ga vidimo nakon 30 godina’

Nakon 30 godina velika bijela psina je viđena u Mediteranu, točnije južno od popularnog ljetovališta Mallorce.

U blizini otoka Cabrera koji pripada Balearima viđena je u četvrtak velika bijela psina, objavio je španjolski centar za istraživanje mora Alnitak koji vodi biologRicardo Sagarminaga van Buiten. On i njegovi kolege su trenutno na znanstvenoj ekspediciji u blizini Baleara

“Prošlih godina bilo je raznih priča da su ljudi navodno vidjeli veliku bijelu psinu no ovo je sada prvi puta u 30 godina da je životinja zaista viđena i da za to postoji dokaz” istaknuo je je Ricardo, prenosi The Sun ističući kako u Sredozemlju su od morskih pasa uglavnom najčešći modrulji, no ukupno se može naći 47 različitih vrsta

Koliko je siguran Jadran?

Podaci organizacije Shark Research Institute navode da su, otkako se vode službene statistike, morski psi u Jadranskom moru pobili 11 kupača, od čega je na hrvatskom dijelu Jadrana stradalo devet ljudi.

Prvi zabilježeni napad morskog psa na plivača u Jadranu bio je u Trstu još 1868. godine. Sljedeći napadi velike bijele psine zabilježeni su 1907. godine u krčkom akvatoriju te u blizini otoka Hvara. Psina je napadala i 1934. godine kod Kraljevice, a u ljeto 1955. godine zabilježena su dva smrtna slučaja u jednom ljetu – jedan kod Budve te jedan u moru ispred Opatije.

Zadnji napad 2008.

U rujnu 1961. godine psina je kod Opatije napala i ubila studenta iz Beograda. a pet godina kasnije jedan kupača iz Češke u moru kod Bakra je preživio napad, ali je preminuo u bolnici od ozljeda. 1971. godine u Istri stradao je poljski turist koji je iskrvario nakon što mu je psina odgrizla dio noge, a zadnji smrtni slučaj zabilježen je 1974. godine u Lokvi Rogoznici kod Omiša, kada je stradao 21-godišnji njemački turist. Otada je zabilježen još samo napad. Slovenskog ronioca Damjana Peseka, inače vojnog specijalca i instruktor ronjenja Slovenske vojske, napao je morski kod Visa 2008. godine. Psina ga je zgrabila ga za lijevu nogu i gotovo je odgrizla. Do kosti mu je rastrgala mišić potkoljenice, teško ozlijedila arteriju i živce koji drže i pokreću stopalo. Usprkost teškim ozlijedama, preživio je napad.