ZBOG ZAGRIJAVANJA OCEANA VALOVI ĆE POSTAJU SVE VIŠI I RAZORNIJI: To će itekako utjecati na obalna područja

Oceanski valovi iz godine u godinu postaju sve snažniji i razorniji, a po novim istraživanjima, situacija će se s vremenom samo pogoršavati.

Rezultati nove studije upućuju na međusobnu povezanost između zagrijavanja oceana te veličine i snage valova, što znači da, s povećanjem temperature oceana, stižu i razorniji valovi, piše porta ScienceAlert.

Oceanski valovi nastaju pod utjecajem vjetra na području između atmosfere i oceana. Stoga ne treba čuditi da na spektakularne i na mahove zastrašujuće valove utječu promjene klime na globalnoj razini.

No unatoč tomu što su znanstvenici tu vezu prepoznali, nikada dosad nije bilo globalne i sustavne dugoročne studije o tome na koji su način klimatske promjene i snaga valova povezani.

Klimatske promjene utječu na valove

Otprije je poznato da se brzina vjetra i visina valova u nekim oceanskim predijelima povećavaju, no lokalni su uzroci te pojave zasad neistraženi.

No španjolski su znanstvenici sve te pojave konačno uspjeli povezati u studiji pod nazivom “A recent increase in global wave power as a consequence of oceanic warming”.

Ističu da studija ukazuje samo na međusobnu povezanost dviju pojava, pa se ne može reći da klimatske promjene izravno utječu na sve veće i snažnije valove. No njihovi podaci pokazuju da su spomenute dvije pojave usko povezane te da se čak mogu iskoristiti za međusobno praćenje.

“Studija pokazuje da globalna snaga vala može biti potencijalno koristan pokazatelj globalnog zatopljenja, slično kao i koncentracija ugljičnog dioksida, globalni porast razine mora ili globalna površinska temperatura zemlje i oceana”, kaže suautor studije Inigo Losada, građevinski inženjer sa Sveučilišta u Kantabriji, na kojemu je studija izrađena.

O čemu je točno riječ?

Zbog klimatskih promjena postupno se zagrijavala površina oceana, no te su promjene utjecale i na globalne obrasce kada je o smjeru vjetra riječ, a posljedica toga su snažniji i razorniji oceanski valovi.

Drugim riječima, zagrijavanje oceana utjecalo je na jačanje snage vjetrova koji pušu u određenim regijama, čija su posljedica snažniji i razorniji valovi.

Između 1948. i 2008. godine snaga valova na globalnoj razini povećala se za 0,47 posto godišnje, ubrzavši se do godišnjeg prosjeka od 2,3 posto nakon 1994.

Premda to na prvi pogled ne djeluje alarmantno, u nekim su dijelovima svijeta promjene drastičnije. Znanstvenici predviđaju da će se značajno zagrijavanje površine oceana osobito zamijetiti u tropskome dijelu Pacifika, a posljedica toga će biti viši i razorniji valovi u nekim dijelovima središnjega sjevernog Pacifika i Južnog Oceana koji okružuju Antarktiku.

Snažnije i češće poplave i erozija

Opasnost od još većih valova ne samo da će utjecati na obalna područja, a to znači snažnije i češće poplave i eroziju, već će utjecati i na aktivnosti na oceanima, poput ribolova ili prijevoza tereta.

Ova je studija prvi put omogućila da se snaga vala prepozna kao potencijalno vrijedan pokazatelj klimatskih promjena koji može pružiti nove uvide u aktualne klimatske promjene, ali i u promjene koje su tek pred nama.

Rezultati studije objavljeni su u časopisu Nature Communications.