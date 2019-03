OZBILJNO UPOZORENJE: ‘Još smrtonosniji virus gripe jednog će dana prijeći sa životinja na ljude, mutirati i zaraziti njih stotine tisuća’

Zdravstveni stručnjaci i WHO upozoravaju i strahuju da će još smrtonosniji virus gripe jednog dana prijeći sa životinja na ljude, mutirati te zaraziti više stotina tisuća ljudi

Svijet će se neizbježno morati suočiti s još jednom pandemijom gripe te se treba pripremiti za potencijalne posljedice koje bi ona mogla prouzročiti, a pritom se ne smiju podcijeniti svi rizici koji idu uz tu bolest, priopćila je u ponedjeljak Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

‘Ne treba biti hoće li biti, nego kada će biti’

Iznoseći globalni plan o tomu kako se boriti protiv te virusne bolesti i na koji način preduhitriti potencijalnu globalnu epidemiju, WHO u priopćenju ističe da se “ne treba pitati hoće li biti sljedeće pandemije gripe, nego kada će se ona dogoditi”.

“Opasnost od pandemijske gripe uvijek postoji”, rekao je Tedros Adhanom Ghebreyesus, ravnatelj Svjetske zdravstvene organizacije. “Moramo biti vrlo oprezni i spremni, jer će troškovi velike epidemije gripe daleko nadmašiti svotu namijenjenu prevenciji.”

Zadnja svjetska pandemija gripe koju je prouzročio virus H1N1 poharala je svijet 2009. i 2010. godine. Studije su pokazale da je tijekom prve godine pandemije bila zaražena svaka peta osoba, a stopa smrtnosti je iznosila 0,02 posto.

Nikad toliko sveobuhvatan plan

Zdravstveni stručnjaci i WHO upozoravaju i strahuju da će još smrtonosniji virus gripe jednog dana prijeći sa životinja na ljude, mutirati te zaraziti više stotina tisuća ljudi.

Postoje razni tipovi virusa gripe koji se stalno mijenjaju, a svake se godine u sezonskim epidemijama širom svijeta zarazi oko milijarda ljudi. Među njima je tri do pet milijuna vrlo teških slučajeva, što najčešće rezultira smrću između 290.000 i 650.000 zaraženih uslijed raznih komplikacija povezanih sa sezonskim gripama.

U sprečavanju nekih tipova gripe pomaže cjepivo, zbog čega WHO preporučuje cijepljenje svake godine, osobito kad je riječ o zaposlenima u zdravstvu ili zdravstveno ugroženim osobama, a to su ljudi treće životne dobi, djeca i kronično bolesne osobe. U skladu s novim planom, koji se smatra najsveobuhvatnijim dosad, WHO kani poduzeti mjere čija je svrha zaštititi što više ljudi od sezonske gripe te se istodobno pripremiti za pandemiju.

Glavna dva cilja Svjetske zdravstvene organizacije su poboljšanje globalnih kapaciteta nadzora i brzo djelovanje. To bi trebalo postići na način da svjetske vlade razviju bolje alate prevencije, ranog otkrivanja, kontrole i liječenja gripe. Potrebno je razviti što učinkovitija cjepiva i antivirusne lijekove, stoji u priopćenju WHO-a.