ZAPANJUJUĆE FOTOGRAFIJE OVE ZVIJEZDE UZNEMIRILE ZNANSTVENIKE: Izgleda da se sprema eksplodirati kao razorna supernova

Zapanjujuće nove fotografije zvijezde koja je udaljena 700 svjetlosnih godina od Zemlje pokazuju da ona tamni i mijenja oblik, što ukazuje da bi mogla eksplodirati kao supernova

Fotografirana je zvijezda Betelgez koja je 700 svjetlosnih godina udaljena od Zemlje za koju astronomi nagađaju da bi mogla eksplodirati kao razorna supernova, a slike pokazuju da potamnjuje i mijenja oblik. Astronomi koji stoje iza novih promatranja kažu kako je zatamnjenje vjerojatno uzrokovano ili hlađenjem površine ili izbacivanjem prašine koja blokira dio njezine svjetlosti sa Zemlje, iako će zvijezda u nekom trenutku postati supernova, piše Daily Mail.

Supernova nastaje kada divovska zvijezda, slična Betelgezu, dođe kraju svog života i ponestane joj goriva da bi nastavila gorjeti. Kondenzira se, a potom svoj materijal istiskuje u ogromnu eksploziju. Betelgez je počeo tamniti krajem prošle godine, a astronomi su primijetili da je najmanje svijetla otkako su započela promatranja zvijezde desetljećima ranije, što je potaknulo nagađanja da bi mogla pripremiti za eksploziju u supernovi.

Promatranja pokazuju da je zatamnjena na samo 36 posto uobičajene svjetline u posljednjih nekoliko mjeseci, što je prema stručnjacima nešto što biste mogli očekivati prije eksplozije zvijezde. Astronom Sveučilišta Villanova, Edward Guinan, kaže da se zvijezda bliži kraju svog života i da će se smanjiti i kolabirati prije eksplozije. Ako dođe do eksplozije, sa Zemlje ćemo je vidjeti poput svjetla tijekom dana a na noćnom nebu blistavo poput Mjeseca, nakon čega će nestati. Međutim, astronomi kažu da bi do tog trenutka moglo proći i do 100.000 godina, odnosno da se to ne događa danas.

Dramatične promjene

Zapanjujuće nove slike crvenog superdiva snimljene su “Vrlo velikim teleskopom” u Čileu. U usporedbi sa sličnim slikama prije 11 mjeseci pokazuju dramatične promjene na zvijezdi. Tim koji predvodi belgijski astronom Miguel Montargès od prosinca je koristio teleskop kako bi pokušao razumjeti zašto je zvijezda bljeđa nego ranije.

Zvijezda je udaljena od Zemlje više od 700 svjetlosnih godina i toliko je velika da kada bi se smjestila na mjesto našeg Sunca u Sunčevu sustavu, protezala bi se sve do Jupitera i zahvatila sve unutarnje planete i asteroidni pojas.