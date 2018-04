ZAOSTAJU ZA RUSIMA I KINEZIMA: Pentagon dao gotovo milijardu dolara za razvoj hipersoničnih projektila

SAD se boje da zaostaju za Kinom i Rusijom u hipersoničnom naoružanju, te su odlučile ubrzati razvoj ulaganjem velike financijske inekcije.

Programi koji se bave istraživanjem hipersoničnih projektila, a koji su najmanje šest puta brži od zvuka, primili su dodatno pojačanje u vidu gotovo milijarde dolara financijskih sredstava kako bi se SAD mogle bolje natjecati sa svojim rivalima na ovome polju, piše Daily Mail.

Ugovor Locheed-Martinu

Pentagon potiče razvoj visoko-pokretljivih oružja projektiranih kako bi izbjegli detekciju i ostale obrambene sposobnosti neprijatelja. Posljedica je to učestalih upozorenja viših časnika i političara o brzom napredovanju Kine i Rusije, koje su posljednjih mjeseci predstavile svoje vlastite verzija ovakvih projektila. Arsenali ultrabrzih interkontinentalnih oružja mogu biti opremljeni s nuklearnim bojevim glavama koje su u stanju brzo dostaviti razarajuće udare na drugu stranu planeta.

Ugovor o projektiranju i razvoju hipersoničnog projektila koji se može lansirati s borbenog zrakoplova dodijeljen je tvrtci Locheed-Martin. Pentagon je u izjavi naveo kako će Locheed dobiti do 928 milijuna dolara kako bi napravio novi, nenuklearni projektil nazvan “hipersonično nenuklearno udarno oružje”.



“Ovaj ugovor osigurava projektiranje, razvoj, integraciju sustava, testiranje, logističko planiranje i podršku integraciji sa zrakoplovom svih elemenata hipersoničnog, konvencionalnog oružja velikog dometa lansiranog iz zraka”, stoji u izjavi.

Prednosti hipersoničnog oružja

Pentagonov novi podsekretar za istraživanja Mike Griffin rekao je da je Kina napravila “dosta zreo sustav” hipersoničnih projektila koje mogu napasti ciljeve udaljene tisuće kilometara. “Mi ih, s današnjim obrambenim sustavom, nećemo ni vidjeti kako dolaze”, rekao je Griffin.

Hipersonična oružja mogu lako savladati regularne proturaketne sustave jer mogu promijeniti smijer usred leta. Uz to, ne slijede predvidljive balističke putanje poput konvencionalnih projektila, te ih je puno teže pratiti i presretati. Ruski je predsjednik Vladimir Putin u veljači ustvrdio kako je razvijen novi tip hipersoničnog projektila koji je otporan na zapadni štit. Krstareća raketa Cirkon leti brzinom između 6.115 km/h i 7.400 km/h, pet do šest puta brže od zvuka, što stavlja Rusiju “pola desetljeća ispred SAD-a”. Cirkon je brža od svih postojećih proturaketnih sustava, uključujući i one koji će se tek pojaviti u slijedeća dva desetljeća. Ruska novinska agencija Tass tvrdi da Cirkon ulazi u serijsku proizvodnju ove godine.

Pojavile su se i vijesti da je Kina razvila i prošle godine testirala novi tip hipersoničnog projektila, nazvanog DF-17. Radi se o balističkom projektilu opremljenom hipersoničnim oružjem koje je u stanju postići brzinu od 12.360 km/h, deset puta veću od brzine zvuka. U testovima oavljenima u studenom 2017., hipersonično je oružje preletjelo otprilike 1.400km za oko 11 minuta, iako obavještajni stručnjaci smatraju da bi jednog dana moglo imati domet i preko 2.500km.

#OTD 26 May 2010 @EdwardsAFB X-51A “Waverider” Scramjet Engine made longest supersonic combustion ramjet-powered hypersonic flight pic.twitter.com/4uo2uPfUS0 — Edwards AFB (@EdwardsAFB) May 26, 2017

Iako Pentagon upozorava na ruske i kineske hipersonične projektile, činjenica je da i Sjedinjene Države već godinama razvijaju ovu tehnologiju. Zako američke zračne snage tvrde da njihov krstareći projektil X-51A Waverider, testiran još 2012., može letjeti brzinama većim od 6 Macha (7.408 km/h). noovije bi verzije trebale biti još brže.

PREKO 6000 KM NA SAT: Predstavljen revolucionarni kineski hipersonični bombarder s dva seta krila: ‘Za dva sata može doći od Pekinga do New Yorka!’

Jedan od razloga zašto je Kina mogla tako napredovati u razvoju hipersoničnog raketnog programa je taj što nije ograničena antiraketnim ugovorima potpisanim između SAD-a i Rusije/SSSR-a.