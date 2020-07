ZAGONETKA NA RUBU SUNČEVOG SUSTAVA: Misteriozni ‘planet 9’ je zapravo crna rupa veličine grejpa? Znanstvenici imaju plan

Je li tajanstveni ‘deveti planet’ zapravo crna rupa? Znanstvenici imaju novi plan kako riješiti ovu zagonetku

Harvardski znanstvenici predložili su plan kako bi otkrili prirodu prepostavljenog objekta na rubu našeg Sunčevog sustava. Ovaj bi prijedlog mogao omogućiti znanstvenicima da otkriju postoji li crna rupa u udaljenim dijelovima našeg susjedstva te je li to zapravo ono što čini tajanstveni “deveti planet” za koji neki smatraju da je još uvijek neotkriven, javlja The Independent.

Brojni istraživači sugeriraju da bi na rubovima našeg Sunčevog sustava mogao postojati još jedan planet, no zasad ga nikada nismo izravno uočili. Umjesto toga, predloženo je da se oko njega kreću drugi predmeti na tako neobičan način da mora postojati neki neotkriveni objekt koji ih uznemiruje.

Drugi su predložili da bi uzrok tog istog ponašanja mogla biti primordijalna crna rupa, koja bi također mogla imati utjecaja na predmete oko nje, ali bi je bilo vrlo teško promatrati na takvoj udaljenosti. Svaka moguća crna rupa također bi morala biti sitna: veličine grejpa, s masom od oko pet puta većom od Zemljine.

Metoda otkrivanja crne rupe

Znanstvenici sada sugeriraju da bi tu teoriju bilo moguće testirati tražeći “akrecijske bljeskove”. Otkriće tih bljeskova omogućilo bi znanstvenicima sigurnu spoznaju je li “deveta planeta” zapravo crna rupa.

“U blizini crne rupe, mala tijela koja joj se približavaju otopila bi se zbog zagrijavanja iz pozadinskog nagomilavanja plina iz međuzvjezdanog medija u crnu rupu”, rekao je Amir Siraj, student preddiplomskog studija na Harvardu koji je radio na prijedlogu ideje. “Jednom kada se rastope, crna rupa na malim tijelima poremeti plimu, nakon čega slijedi akrecija iz tijela na crnu rupu.”

To bi bio jedini način da se vidi bilo koja crna rupa, jer se po svojoj prirodi, kao intrinzično crne, drugačije ne mogu vidjeti. Znanstvenici se nadaju da će uspjeti uočiti te bljeskove uz pomoć Legacy Survey of Space and Time (LSST) misije, za koju se očekuje da bi kasnije ove godine trebala početi sa istraživanjem neba. Bez te tehnologije, nemamo dovoljno osjetljive instrumente da bismo ih mogli vidjeti, piše The Independent.

