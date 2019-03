VODITELJ TIMA KOJI JE VRATIO VRIJEME OPISAO EKSPERIMENT: ‘Uzeli smo jednog čovjeka i stavili ga u crnu kutiju…’

Voditelj tima možda je šaljivo opisao svoj eksperiment, ali njihovo postignuće je kolosalno

Prije 10-ak dana svijetom je odjeknula vijest kako su znastvenici uspjeli okrenuti tijek vremena. Da nije u pitanju medijsko pretjerivanje i senzacionalizam, slaže se i tim znanstvenika koji je proveo revolucionarni eksperiment.

UZDRMANI TEMELJNI ZAKONI FIZIKE: Znanstvenici uz pomoć kvantnog računala uspjeli promijeniti smjer vremena

Koliko je točno podvig tima znanstvenika iz Moskovskog instituta za fiziku i tehnologiju, uz pomoć kolega u Švicarskoj i SAD-u značajan, ne treba zamišljati kako se čovjek odjednom pomlađuje, nego je možda bolja prispodoba kako zrnca s pijeska skaču i na koncu sama od sebe oblikuju kulu od pijeska.

Zakoni fizike bi trebali vrijediti i unatrag, ali…

Naoko jednostavno pitanje, koje se u svakodnevnom životu čini prilično očitim, već dugo muči fizičare, zašto se vrijeme kreće u samo jednom smjeru. Matematički, zakoni fizike trebali bi vrijediti u oba smjera.

Istraživači su se u obrazlaganju poslužili usporedbom s biljarskim kuglama. Ako bi gledali snimku razbijanja kugli unatrag, svi bi odmah prepoznali da je snimka obrnuta. Matematički, možda bi i bilo moguće da se raspršene kugle po stolu kreću točno tako da završe u pravilnom trokutu, no u stvarnosti je to nemoguće jer svemir, od najmanje do najveće čestice, uvijek teži kaosu.

Svemir postaje sve kaotičniji

Odnosno, stručnim rječnikom, prema drugom zakonu termodinamike entropija se uvijek može samo povećavati. Zato, iako statistički postoji šansa da kada okrenete kantu punu pijeska zrnca padnu točno tako da naprave kulu, oni će baš uvijek pasti na amorfnu hrpicu.

No sada su znanstvenici uspjeli taj jednosmjerni proces okrenuti i vratiti vrijeme unazad simulacijom na kvatnom računalu. Zabilježili su stanje kubita (kvantnih bitova, umjetnih atoma) na početku fizikalnog procesa, potom ih ostavili na miru da se razvijaju, rastu i postaju sve složeniji prema zadanom algoritmu, a potom pokrenuli proces koji ih je uspješno vratio na početak.

Što su točno napravili, Valerii Vinokour, voditelj istraživanja za Jutarnji je opisao usporedbom s pričom o Čudnovatom slučaju Benjamina Buttona.

Ne samo da je nije ostario, nego je bio mlađi.

“Uzeli smo jednog čovjeka i zabilježili trenutak kada smo ga prvi put proučili”, potom smo ga pustili da na miru živi godinu dana. Nakon godine dana, napravili smo jednu manipulaciju i stavili ga u crnu kutiju”, kaže i u šali dodaje: “Ne brinite, to je ugodna crna kutija, ima u njoj sve što mu treba za normalan život”, kaže i nastavlja:

“Nakon godine dana, pustili smo ga van i ponovno proučili. Ne samo da nije ostario, nego je bio identičan kao i godinu dana prije nego što je ušao u kutiju”, slikovit je Vinokour. Kao posebno važnu činjenicu ističe kako se ne radi o “simulaciji” u smislu računalnog programa – simulacija čestica izvedena je uz pomoć fizičkog, analognog sustava.

Važan korak za računala budućnosti

Njihov podvig ne znači kako ćemo se moći pomladiti ili putovati u prošlost jer manipulacija koju su Vinokour i njegov tim izveli bila je moguća samo zato što je bila riječ o strogo kontroliranom, izoliranom sustavu s vrlo malo “pomičnih dijelova”. U slučaju rada sa samo dva kubita “preokretanje vremena” postignuto sa stopom uspješnosti od 85 posto, a kada su bila uključena tri kubita, došlo je do više pogrešaka, što je rezultiralo stopom uspješnosti od 50 posto.

To ne znači da njihov pokus neće imati praktičnu primjenu. Osim što je primijenio lice fizike i znanosti, eksperiment bi mogao imati praktičnu primjenu u razvoju kvantnih računala, kažu znanstvenici, jer nudi i praktične aplikacije u razvoju jedne od najuzbudljivijih tehnoloških grana 21. stoljeća – kvantnom računarstvu. Primjerice, njihov se algoritam može ažurirati i koristiti za testiranje programa pisanih za kvantna računala i eliminiranje buke i pogrešaka.