VELIKO OTKRIĆE PALEONTOLOGA: Pronašli su pretka T-rexa, ako je suditi po imenu, bio je puno, puno strašniji od njega

Otkriven je drevni predak strašnog T. Rexa čije ime nije ništa manje zastrašujuće

Tyrannosaurus rex se smatra, kako po imenu tako i njegovoj prirodi, kraljem dinosaura. No milijune godina prije no što je ovaj ‘kralj tiranin guštera’ koračao Zamljom, vladao je drugi član tiranosaurida, a on isto ima sjajno ime: Dynamoterror dynastes.

Nova je studija opisala ovu novootkrivenu zvijer koristeći fosilizirane ostatke koje je u kotlini San Juan u Novom Meksiku pronašla ekipa paleontologa pod vodstvom Andrewa McDonalda i Douglasa Wolfea. Procjenjuje se da je Dinamoteror bio dug oko 9,1 metar od njuške do repa, oko 80% veličine T. rexa, piše IFLScience.

Vladao otočnim kontinentom

Isto tako, radi se o jednom od najmlađih tiranosauroida otkrivenih u Sjevernoj Americi. T-rex je živio prije nekih 68 do 66 milijuna godina, dok drugi Tiranosauri datiraju i do prije 77 milijuna godina. No ovi ostaci stari su oko 80 milijuna godina. U vrijeme kada je Dinamoteror hodao Zemljom taj je dio Novog Meksika bio dio Laramidije, otočnog kontinenta koji je postojao tijekom perioda kasne krede, a na kojem su živjeli brojni veliki grabežljivci iz porodica Tiranosaura i Albertosaura.

“Iako izuzetno bogat, zapis tiranosaurida s Larmidije vremenski je ograničen na između oko 77 milijuna godina i 66 milijuna godina, te ranija evolucija skupine nije vidljiva”, napisali su autori studije. Stoga se nadaju kako bi Dinamoteror mogao razjasniti kako su tiranosauri razvili svoja ozloglašeno velika tijela te postali vrhunski grabežljivci svog vremena.

Većina ostataka zvijeri pronađeni su fragmentirani u komadićima, i nepotpuni, zbog čega ju je bilo izuzetno teško proučavati. No znanstvenici su u posjedu relativno dobro očuvanog para prednjih kostiju lubanje, što im je omogućilo da identificiraju ovog dinosaura kao novu vrstu i novi rod.

Poput mnogih članova obitelji tiranosaura, novootkrivena vrsta dijeli još jednu osobinu: zastrašujuće ime. Dobro je poznato da Tiranosaur znači nešto kao ‘gušter tiranin’ na grčkom, a među imenima dinosaura iz ove skupine tu su i Diablosaurus – ‘vražji gušter, te Stygimoloch – ‘demon iz rijeke Stiks’. Novootkrivena vrsta, Dynamoterror dynastes, moglo bi se prevesti kao ‘moćni vladar terorom’.