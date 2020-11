VELIKI USPJEH ZNANSTVENIKA: Uz pomoć ‘trojanskog konja’ ubijaju stanice raka: ‘Radi kao kemoterapija, ali bez nuspojava’

Tijekom testova na miševima nanočestica ubila je stanice raka učinkovito i temeljito te je to je učinila tako što se ‘predstavila’ kao ‘prijateljska aminokiselina’ prije nego što je stanice dovela do uništenja, baš poput trojanskog konja

Znanstvenici su napravili najnoviju metodu u liječenju raka, a ona koristi napad skrivenog tzv. “trojanskog konja” za poticanje samouništenja stanica raka. Kako piše Science Alert, sve se to odvija bez korištenja ikakvih lijekova. Ključ tehnike krije se u uporabi nanočestica presvučenih specifičnom aminokiselinom naziva L-fenilalanin.

Jedna je to od nekoliko takvih kiselina na koje se čestice raka oslanjaju. L-fenilalanin apsorbira se iz mesa i mliječnih proizvoda. Tijekom testova na miševima, nanočestica, nazvana Nano-pPAAM, ubila je stanice raka učinkovito i temeljito. To je učinila tako što se “predstavila” kao “prijateljska aminokiselina prije nego što je stanice dovela do uništenja, baš poput trojanskog konja.

Nanočestice ubijaju stanice karcinoma kao kemoterapija, samo bez nuspojava

Dok nanočestice uništavaju stanice raka, susjedne stanice su negativne. Dalton Tay, znanstvenik s tehnološkog singapurskog Sveučilišta Nanyang, kaže da su svojstva Nano-pPAAM-a selektivna i ubijajuća.

Navodi da ih ne trebaju aktivirati nikakvi vanjski podražaji. “Aminokiselina L-fenilalanin djeluje baš kao Trojanski konj”, veli znanstvenik. Kako prenosi Science Alert, podaci pokazuju da Nano-pPAAM ubija oko 80 posto stanica karcinoma kože, dojke i želuca kod miševa. To je otprilike jednako onome što čini kemoterapija, ali bez svih nuspojava.

Za sada je istraživanje provedeno samo na miševima, no za sada su rezultati obećavajući.