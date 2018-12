VEĆ DANIMA NITKO NE ZNA GDJE JE GENETIČAR KOJI JE STVORIO GMO BEBE: Nestao nakon što je održao šokantnu prezentaciju

Jiankuija u javnosti nema punih tjedan dana, još otkako je objavio da je ponosan na svoj znanstveni rad i izvijestio da je još jedna volonterka trudna

Kineski znanstvenik He Jiankui koji je prošlog tjedna objavio da je ‘stvorio’ genetski modificirane bebe je nestao. Ova informacija još je uvijek u domeni spekulacije, no genetičar nije viđen od međunarodne konferencije o ljudskome genomu održane na Sveučilištu u Hong Kongu koja je održana sredinom prošlog tjedna. Nagađalo se da je Jiankui lišen slobode upravo na spomenutom sveučilištu, no iz te institucije su demantirali tu glasinu.

Kako bilo, Jiankuija u javnosti nema punih tjedan dana, još otkako je objavio da je ponosan na svoj znanstveni rad i izvijestio da je još jedna volonterka trudna.

Vijest o tomu da je napravio promjene na genima ‘stvorivši’ genetski modificirane bebe, djevojčice koje su rođene početkom mjeseca, izazvala je šok i osudu znanstvene zajednice.

Nije dobio suglasnost

Pretpostavlja se da He nije dobio suglasnost akademske zajednice potrebnu za istraživanje. “Osjećam se ponosno, najponosnije”, rekao je, pojasnivši da je je njegovo postignuće poboljšalo kvalitetu življenja njegovih pacijenata.

Izvijestio je i da je još jedna volonterka, na čijim je embrijima u sklopu svojih kliničkih istraživanja obavio genetske promjene, u ranome stadiju trudnoće.

Kazao je da je u njegovu istraživanju sudjelovalo ukupno osam parova, no jedan je par odustao. Preduvjet za izbor para bio je HIV-pozitivan otac i HIV-negativna partnerica.

Otporni na zarazu HIV-om?

He, koji se obrazovao na prestižnome američkom Stanfordu u ponedjeljak je pojasnio da je gene embrija modificirao na način da postanu otporni na zarazu HIV-om. Tada je kazao da je “eliminirao gen pod nazivom CCR5 kako bi djevojčice postale otporne na HIV ako s tim virusom ikada dođu u kontakt”.

Objasnio je i da je zahvat na oplođenim jajašcima izveo koristeći CRISPR/cAS9 sustav za prepravljanje genoma koji omogućuje vrlo jednostavno obavljanje zahvata na genomu živih bića.

U govoru održanom nakon Hea znanstvenici David Baltimore i Robert Andrews su kazali kako smatraju neodgovornim nastaviti postupak dok se ne postignu sigurnosni uvjeti za to.

Osim zgražanja akademske zajednice, slučaj je zaokupio i pažnju kineskih vlasti koje su odmah pokrenule istragu.

“Moramo biti odgovorni prema zdravlju ljudi i djelovat ćemo u skladu sa zakonom”, priopćilo je Nacionalno zdravstveno povjerenstvo.