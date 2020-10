VAŽNO OTKRIĆE: Otkrili što olakšava virusu da uđe u ljudske stanice. A onda, za samo nekoliko sati, dopire do žila u mozgu

Preko proteina neuropilin-1 novi koronavirus uspješno ulazi u ljudsku stanicu i prodire u organizam te uspješno napada toliko različitih tkiva i sustava u ljudskom organizmu

Znanstvenici iz Njemačke i Finske, uz pomoć nekoliko kolega iz Australije, SAD-a i Europe, konačno su otkrili ključnu razliku između virusa SARS-CoV iz 2002. godine i njegovog neusporedivo zaraznijeg nasljednika SARS-CoV-2 koji je uzrokovao globalnu pandemiju i praktično zaustavio svijet.

U časopisu Scienceu objavili su otkriće da je riječ o proteinu neuropilin-1 preko kojega se virus koji uzrokuje covid-19, tako uspješno ubacuje u ljudsku stanicu i prodire u organizam. Taj protein može objasniti i zašto ovaj virus tako uspješno napada toliko različitih tkiva i sustava u ljudskom organizmu, piše N1.

Znanstvenici su u ovom istraživanju krenuli od toga što je SARS-CoV napadao donje dišnje puteve, dok SARS-CoV-2 napada gornje dišne puteve, odakle se dalje širi po drugim sustavima. Oba virusa, utvrđeno je već u relativno ranim fazama pandemije, koriste enzim ACE2 enzim na površini stanice, kako bi se na njega vezali i prodirali u stanicu.

A IMA VELIKU ULOGU U NAŠEM IMUNITETU: Čak 82% teško bolesnih Covid pacijenata imalo je manjak ovog vitamina

Različiti tijekovi bolesti

Postavlja se pitanje kako je moguće da oba virusa koriste isti mehanizam, a tijekovi bolesti tako su dramatično različiti. Nakon duljeg proučavanja proteina na površini virusa SARS-CoV-2 elektroničkim mikroskopima, znanstvenici su uočili razliku u tim proteinima između jednog i drugog virusa, pomoću kojih se oni vežu na mjesto na površini stanice koju napadaju.

Uspoređujući različitost oblika u tom proteinu, uočili su da specifičan oblik novog koronavirusa odgovara proteinu kod ljudi – neuropilin-1, proteinu s nekoliko uloga u organizmu, u svakom slučaju prisutnom i u sluznici nosa. Kad su utvrdili o čemu je riječ, bilo je jasno da se nešto slično tijekom godinama otkrivalo kod još nekih po ljude pogubnih virusa, između ostalih kod Ebole i HIV-a.

EPIDEMIOLOG KOLARIĆ: ‘Raste broj ljudi koji imaju teške kliničke slike, kojima trebaju respiratori i koji umiru. To nije dobar znak’

Virus lagano dolazi do mozga

Znanstvenici su dalje analizirali sluznicu nosa preminulih od covida-19, jer se neuropilin-1 u velikim količinama nalazi upravo u tom dijelu u živčanim stanicama, i to se pokazalo još jednim punim pogotkom.

“Htjeli smo vidjeti jesu li stanice koje sadrže neuropilin-1 doista zaražene sa SARS-CoV-2 i vidjeli smo da je tome doista tako”, objasnio je jedan od vodećih stručnjaka u ovom istraživanju s Tehničkog Sveučilišta München (TUM) Mikael Simons za objavu o otkriću na stranicama TUM-a, rekavši da, nakon što su antitijelima u laboratoriju u uzorcima blokirali neuropilin-1, infekcija stanica je bila zaustavljena.

Ispostavilo se da da je mehanizam kojim se hvata za neuropilin-1 virusu ogromna pomoć, nakon kojega je daljnji mehanizam preko ACE2 puka formalnost. Daljnji eksperimenti pokazali su da je neuropilin-1 u stanju čestice veličine virusa odvesti iz nosne sluznice do središnjeg živčanog sustava, do mozga. Eksperimentiranjem na životinjama izmjerili su da je česticama koje su reagirale s neuropilinom-1, nakon ulaska u nos, bilo potrebno samo nekoliko sati da bi prodrle do krvnih žila u mozgu, piše N1.

‘NISAM MOGLA NI GLAVU PODIĆI, BILO MI JE OČAJNO’: Mjesecima nakon infekcije još uvijek se bori s velikim zdravstvenim problemima

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.